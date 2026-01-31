Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 239 590 осіб (+880 за добу), 11 619 танків, 36 768 артсистем, 23 977 ББМ
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 239 590 (+880) осіб
- танків - 11 619 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 23 977 (+8) од.
- артилерійських систем - 36 768 (+20) од.
- РСЗВ - 1 632 (+1) од.
- засоби ППО - 1 290 (+1) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119 928 (+694) од.
- крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 76 377 (+58) од.
- спеціальна техніка - 4 054 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
📦 успешно демобилизированы:
- старший лейтенант Волков Владислав;
- лейтенант Широков Павел;
- лейтенант Гуральский Роман;
- подполковник Надькин Евгений;
- младший лейтенант Язданов Буранбай;
- младший лейтенант Шульгин Эдуард;
Смерть ворогам 🔥