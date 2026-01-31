Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 239 590 осіб (+880 за добу), 11 619 танків, 36 768 артсистем, 23 977 ББМ

спалена ворожа колона

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 239 590 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 239 590 (+880) осіб
  • танків - 11 619 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 23 977 (+8) од.
  • артилерійських систем - 36 768 (+20) од.
  • РСЗВ - 1 632 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 290 (+1) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119 928 (+694) од.
  • крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 76 377 (+58) од.
  • спеціальна техніка - 4 054 (+0) од.

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Героям слава!!!!!
31.01.2026 08:02
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
31.01.2026 09:20
Фигассе брони намолотили
31.01.2026 09:57
Де пан QQ?
31.01.2026 10:20
Ну,шось давно не видно нашого статиста.
31.01.2026 10:47
Верифіковані втрати вбитими офіцерського складу армії російських загарбників за крайні кілька днів згідно https://x.com/i/status/2017524600599437366 даних від укладача:

@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- старший лейтенант Волков Владислав;
- лейтенант Широков Павел;
- лейтенант Гуральский Роман;
- подполковник Надькин Евгений;
- младший лейтенант Язданов Буранбай;
- младший лейтенант Шульгин Эдуард;
Смерть ворогам 🔥
31.01.2026 12:26
 
 