Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 239 590 человек (+880 за сутки), 11 619 танков, 36 768 артсистем, 23 977 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 239 590 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 239 590 (+880) человек

танков - 11 619 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 23 977 (+8) ед.

артиллерийских систем - 36 768 (+20) ед.

РСЗО - 1 632 (+1) ед.

средства ПВО - 1 290 (+1) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 928 (+694) ед.

крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 76 377 (+58) ед.

специальная техника - 4 054 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

