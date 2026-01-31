Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 239 590 человек (+880 за сутки), 11 619 танков, 36 768 артсистем, 23 977 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 239 590 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 239 590 (+880) человек
- танков - 11 619 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 23 977 (+8) ед.
- артиллерийских систем - 36 768 (+20) ед.
- РСЗО - 1 632 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 290 (+1) ед.
- самолетов - 435 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 928 (+694) ед.
- крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 76 377 (+58) ед.
- специальная техника - 4 054 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- старший лейтенант Волков Владислав;
- лейтенант Широков Павел;
- лейтенант Гуральский Роман;
- подполковник Надькин Евгений;
- младший лейтенант Язданов Буранбай;
- младший лейтенант Шульгин Эдуард;
Смерть ворогам 🔥