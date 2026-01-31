Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 239 590 человек (+880 за сутки), 11 619 танков, 36 768 артсистем, 23 977 ББМ

сожженная вражеская колонна

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 239 590 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 239 590 (+880) человек
  • танков - 11 619 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 977 (+8) ед.
  • артиллерийских систем - 36 768 (+20) ед.
  • РСЗО - 1 632 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 290 (+1) ед.
  • самолетов - 435 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 119 928 (+694) ед.
  • крылатые ракеты - 4 205 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 76 377 (+58) ед.
  • специальная техника - 4 054 (+0) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Героям слава!!!!!
31.01.2026 08:02 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
31.01.2026 09:20 Ответить
Фигассе брони намолотили
31.01.2026 09:57 Ответить
Де пан QQ?
31.01.2026 10:20 Ответить
Ну,шось давно не видно нашого статиста.
31.01.2026 10:47 Ответить
Верифіковані втрати вбитими офіцерського складу армії російських загарбників за крайні кілька днів згідно https://x.com/i/status/2017524600599437366 даних від укладача:

@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- старший лейтенант Волков Владислав;
- лейтенант Широков Павел;
- лейтенант Гуральский Роман;
- подполковник Надькин Евгений;
- младший лейтенант Язданов Буранбай;
- младший лейтенант Шульгин Эдуард;
Смерть ворогам 🔥
31.01.2026 12:26 Ответить
 
 