Ворог атакує у районі Гуляйполя, 28 штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб
З початку цієї доби, 1 січня 2026 року, на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Як зазначається, сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Гута, Миколаївка Чернігівської області; Волфине, Рижівка, Стукалівка, Будки, Голишівське, Рижівка, Кучерівка, Ворожба, Прогрес Сумської області.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивної системи залпового вогню.
Обстановка на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку відбулось дев’ять атак противника поблизу Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького, досі тривають чотири боєзіткнення.
- На Куп’янському напрямку противник тричі намагався прорвати оборону наших захисників в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка, два боєзіткнення продовжуються.
Обстановка на Сході
- За даними Генштабу, на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак, у районах населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.
- На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
- На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку окупантів у бік Привілля.
- На Костянтинівському напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.
- На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.
Обстановка на Півдні
- На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське. Сили оборони відбили чотири ворожих штурми, ще одне боєзіткнення триває. Авіаударів керованих авіабомбами зазнали Підгаврилівка та Великомихайлівка.
- З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали 16 атак окупантів, в районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки.
- На Оріхівському та Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
