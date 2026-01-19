Враг атакует в районе Гуляйполя, 28 штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, 1 января 2026 года, на фронте произошло 79 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Как отмечается, сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Гута, Николаевка Черниговской области; Волфино, Рыжево, Стукаловка, Будки, Голишевское, Рыжево, Кучеровка, Ворожба, Прогресс Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре КАБ, и осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивной системы залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении произошло девять атак противника вблизи Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
- На Купянском направлении противник трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степовой Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка, два боевых столкновения продолжаются.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак, в районах населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Колодязи и Заречное.
- На Славянском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
- На Краматорском направлении украинские подразделения отбили атаку оккупантов в сторону Приволья.
- На Константиновском направлении враг осуществил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоневка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.
- На Покровском направлении российские захватчики осуществили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филии.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское. Силы обороны отбили четыре вражеских штурма, еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудары управляемыми авиабомбами подверглись Подгавриловка и Великомихайловка.
- С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 16 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Солодкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.
- На Ореховском и Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
