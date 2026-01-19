РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10437 посетителей онлайн
Новости Бои на востоке Украины
197 0

Враг атакует в районе Гуляйполя, 28 штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб

50 боестолкновений с начала суток: Генштаб о ситуации на фронте

С начала суток, 1 января 2026 года, на фронте произошло 79 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы 

Как отмечается, сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Гута, Николаевка Черниговской области; Волфино, Рыжево, Стукаловка, Будки, Голишевское, Рыжево, Кучеровка, Ворожба, Прогресс Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала враг нанес один авиационный удар, сбросив четыре КАБ, и осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивной системы залпового огня.

Читайте также: 133 боестолкновения за сутки: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло девять атак противника вблизи Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
  • На Купянском направлении противник трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степовой Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка, два боевых столкновения продолжаются.

Обстановка на Востоке

  • По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак, в районах населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Колодязи и Заречное.
  • На Славянском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
  • На Краматорском направлении украинские подразделения отбили атаку оккупантов в сторону Приволья.
  • На Константиновском направлении враг осуществил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоневка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.
  • На Покровском направлении российские захватчики осуществили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филии.

Читайте также: РФ планировала выйти к Одессе и завершить войну разгромом Украины, - Сырский

Обстановка на юге

  • На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское. Силы обороны отбили четыре вражеских штурма, еще одно боестолкновение продолжается. Авиаудары управляемыми авиабомбами подверглись Подгавриловка и Великомихайловка.
  • С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 16 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Солодкого и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.
  • На Ореховском и Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

  • Читайте: Оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами, - ГВ "Схід"

Автор: 

Генштаб ВС (7526) боевые действия (5469) война в Украине (7515)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 