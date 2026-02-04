153 боевых столкновения на фронте: Силы обороны остановили 35 штурмов на Покровском направлении, - Генштаб
В целом, за прошедшие сутки, 3 февраля, на фронте было зафиксировано 153 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением 72 ракет, 38 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7887 дронов-камикадзе и осуществили 3911 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 46 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Долина, Зеленая Долина Днепропетровской области; Косовцево, Егоровка, Луговское, Верхняя Терса, Любецкое Запорожской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника, девять средств вражеских РВиА, одно средство ПВО и четыре пункта управления.
Генштаб также напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 780 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1355 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 40 ракет, 211 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили 2 атаки, противник осуществил шесть авиаударов с применением 12 КАБ, 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка и Марьино.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенных пунктов Куриловка, Петропавловка и Новоосиново.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Заречного, Ставок, Лимана и в сторону Дробышево.
На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Свято-Покровского, Платоновки, Рай-Александровки и Дроновки.
На Краматорском направлении противник атаковал в районе Предтечинского.
Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил восемь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Софиевка, Новопавловка и Плещиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Мирноград, Софиевка и в сторону Ивановки, Ганновки и Родинского.
Обстановка на юге
Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции в районах Андреевки-Клевцово и Ивановки.
На Гуляйпольском направлении противник 25 раз пытался продвигаться на позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки, Доброполья, Староукраинки, Зализнычного, Прилук и в сторону Мирного.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в сторону Приморского и Плавней.
По уточненной информации, за прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Сіверсько-Лиманський напрямок загалом не радує. Ворог наполегливо лізе в напрямку висот н.п. Крива Лука.
Якщо йому вдасться залізти туди, то по Словʼянську їздити буде ще той квест."
Також противник закріпився на ближніх підступах до Бондарного та Никифорівки. Зміщення удару на захід від цих населених пунктів посилює тиск на панівну висоту вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас і на район населених пунктів Міньківка та Привілля, паралельно утворюючи та закриваючи кишеню.
З Куп'янська надходять хороші новини. Сили оборони України, за даними DeepState, зачистили південно-західну, західну та північно-західну частини міста. Бої продовжуються за центральну частину міста, де російські війська утримують район Центральної лікарні та сусідні будівлі.
Раніше бійці СОУ зайняли район куп'янського пивзаводу та продовжили зачистку у східному напрямку, що дозволило зачистити мікрорайон Ювілейний."