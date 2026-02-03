137 боевых столкновений на фронте с начала суток, самые тяжелые бои — на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 137 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Противник нанес два ракетных удара, применив 72 ракеты, 38 авиационных ударов, сбросил 83 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5295 дронов-камикадзе и осуществил 2904 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес три авиаудара, осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка и Марьино. Украинские воины отразили две атаки, еще два боевых столкновения пока продолжаются.

Три атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, враг атаковал в районе Куриловки, Петропавловки и Новоосинового. Еще одно боевое столкновеление в настоящее время продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак, в районе Заречного, Ставок, Лимана и в сторону Дробышево.

На Славянском направлении наши защитники отразили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Свято-Покровского, Платоновки, Рай-Александровки и в районе Дроновки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник попытался наступать в районе Предтечинского. Атака отражена.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Иванополье, Софиевка, Новопавловка и Плещеевка.

На Покровском направлении враг осуществил 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Мирноград, Софиевка и в сторону Ивановки, Ганновки и Родинского. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 38 оккупантов и ранили 14; уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов, восемь единиц автомобильного транспорта, один наземный роботизированный комплекс, также поражено восемь единиц автомобильной техники и 10 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили две атаки оккупантов, в районах Андреевки-Клевцово и Ивановки.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки, Доброполья, Староукраинки, Залищничного, Прилук и в сторону Мирного.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, в районе Приморского и Плавней.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.