153 бойові зіткнення на фронті: Сили оборони зупинили 35 штурмів на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 3 лютого, на фронті було зафіксовано 153 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Долина, Зелена Долина Дніпропетровської області; Косівцеве, Єгорівка, Лугівське, Верхня Терса, Любецьке Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника, дев’ять засобів ворожих РВіА, один засіб ППО та чотири пункти управління.

Генштаб також нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 780 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1355 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 40 ракет, 211 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 2 атаки, противник здійснив шість авіаударів із застосуванням 12 КАБ, 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 137 боєзіткнень на фронті з початку доби, найважчі бої — на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Новоосинове.

Також читайте: Сили оборони продовжують контролювати північні частини Покровська і Мирнограда, - УВ "Схід"

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував сім раз, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку противник атакував в районі Предтечиного.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського.

Також читайте: Ситуація в Мирнограді залишається стабільно тяжкою, - 79-та ОДШБр

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції в районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник 25 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Приморського та Плавнів.

За уточненою інформацією, минулої доби на Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.