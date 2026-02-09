312 боєзіткнень на фронті за добу: Сили оборони відбили 72 ворожі штурми на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 8 лютого 2026 року, на фронті було зафіксовано 312 бойових зіткнень.

Про це повідомили у пресцентрі Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів-камікадзе та здійснив 2741 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та інженерну споруду противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1250 осіб. Також ворог втратив три танки, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 413 безпілотних літальних апаратів, одну ракету, 113 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав трьох авіаударів застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів, в тому числі п’ять - з реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог провів 22 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки, поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня провів вісім атак, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Добропілля та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили п’ять атак противника у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.