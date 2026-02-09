США не устанавливают дедлайнов завершения войны России против Украины, - Уитакер
Администрация США не определяет конкретные сроки для завершения войны России против Украины и сосредотачивается на скорейшем прекращении боевых действий.
Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По его словам, упомянутый ранее дедлайн в июне был озвучен президентом Украины Владимиром Зеленским, а не американской стороной. "Дедлайны очень опасны в этой ситуации", - подчеркнул Уитакер.
Он отметил, что США стремятся к достижению мирного соглашения и хотят скорейшего прекращения боевых действий. По словам дипломата, представители американской стороны ведут постоянные переговоры, направленные на поиск решения, но любое соглашение потребует согласия как Украины, так и России.
В то же время Уитакер раскритиковал европейские страны за недостаточное наращивание оборонного производства после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Он заявил, что Европа передала Украине значительную часть имеющегося вооружения, не компенсировав эти запасы, что создало дополнительную нагрузку на оборонную промышленность США.
По его словам, решением проблемы может стать координация европейской оборонной промышленности и увеличение производства, хотя самое мощное вооружение, как и раньше, поставляют Соединенные Штаты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не провокуйте..
нема чого хвилюватись за пускові - Українці швидко знайдуть з чого по ********** пуляти
Прожовжиш писати тупі коменти сидячи на дивані і паралельно слухаючи марафон?
Тут мова про тебе, жалюгідного щура. То як будеш виправдовуватися?
а скільки було тих дєдлайнів..
результат - лайно..
на цілий світ мита,
а на рф - зась!
Сумно.