Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
США не устанавливают дедлайнов завершения войны России против Украины, - Уитакер

Мэтью Уитакер об ударах по Ирану

Администрация США не определяет конкретные сроки для завершения войны России против Украины и сосредотачивается на скорейшем прекращении боевых действий.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, упомянутый ранее дедлайн в июне был озвучен президентом Украины Владимиром Зеленским, а не американской стороной. "Дедлайны очень опасны в этой ситуации", - подчеркнул Уитакер.

Он отметил, что США стремятся к достижению мирного соглашения и хотят скорейшего прекращения боевых действий. По словам дипломата, представители американской стороны ведут постоянные переговоры, направленные на поиск решения, но любое соглашение потребует согласия как Украины, так и России.

В то же время Уитакер раскритиковал европейские страны за недостаточное наращивание оборонного производства после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Он заявил, что Европа передала Украине значительную часть имеющегося вооружения, не компенсировав эти запасы, что создало дополнительную нагрузку на оборонную промышленность США.

По его словам, решением проблемы может стать координация европейской оборонной промышленности и увеличение производства, хотя самое мощное вооружение, как и раньше, поставляют Соединенные Штаты.

+5
купа томагавків, наданих Україні, зробе чіткий дедлайн
нема чого хвилюватись за пускові - Українці швидко знайдуть з чого по ********** пуляти
09.02.2026 16:03 Ответить
+4
сша партньор рабсії..
на цілий світ мита,
а на рф - зась!
09.02.2026 16:13 Ответить
+2
У українців на подібну популістську владу з 2019 року вже рефлекс виробився. БРЕШУТЬ!!!
09.02.2026 16:05 Ответить
Ніфіга червень значить червень. Ви тут, цей.. Зеленського не провокуйте. Лідер Всесвіту знає, що каже. 😸
09.02.2026 16:03 Ответить
лідар всесвіту - це трамп..
не провокуйте..
09.02.2026 16:08 Ответить
Ох, і по тонкому ви ходите, Мосейчук і тут можливо все бачить 😸
09.02.2026 16:10 Ответить
09.02.2026 16:03 Ответить
Американці дайте, умовні українці знайдуть, як використовувати, ... а де тут ти?

Прожовжиш писати тупі коменти сидячи на дивані і паралельно слухаючи марафон?
09.02.2026 16:20 Ответить
там де треба
09.02.2026 16:45 Ответить
Ахах, ти жалюгідний пацюк лицемір, який думає, що знає, як все повинно бути зроблено, але робити це все має хтось, а не ти, бо ти сцикло і нездара.
09.02.2026 16:59 Ответить
де ти, воїн? на яких фронтах?
09.02.2026 17:01 Ответить
А я і ніде на казав, що воюю, не пишу, яку ще нам зброю треба надати і не вдаю експерта з воєнної справи.

Тут мова про тебе, жалюгідного щура. То як будеш виправдовуватися?
09.02.2026 17:06 Ответить
нашо перед блазнем то робити? у своєму упевнений
09.02.2026 17:07 Ответить
Повертайся на диван пацюче, героїчні коменти самі себе не напишуть.
09.02.2026 17:18 Ответить
Імпотенти!
09.02.2026 16:04 Ответить
дєди ж ..

а скільки було тих дєдлайнів..
результат - лайно..
09.02.2026 16:11 Ответить
09.02.2026 16:05 Ответить
09.02.2026 16:13 Ответить
Адміністрація США не визначає конкретних термінів для завершення війни Росії проти України , "ТРАМБОН З КУЙЛОМ НЕ ВСТАНОВЛЮВАЛИ ТАКОХ ДЕДЛАЙН ДЛЯ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ, ЗГІДЕО ОМАНСЬКОГО ЗБІГОВИСЬКА.,ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ЯКОГО, КУЙЛО НА ЦІЛИЙ СВІТ ВІДЗІВТУЄ "СВО УСПІШНО ВИКОНАЛО ПОСТАВЛЕНІ ЗАДАЧІ І ЦІЛІ , А ВІД ТАК МИ ПРИПИНЯЄМО ЙОГО ДАЛЬНІШУ ДІЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ,,,
09.02.2026 16:13 Ответить
Знову в коментах отара овець з промитими мізками.
Сумно.
09.02.2026 16:21 Ответить
А навіщо ти їх читаєш, якщо ти баран.
09.02.2026 16:44 Ответить
Краще б ти мовчав, ніж відповідати так по дитячому.
09.02.2026 16:55 Ответить
Яке там завершення...все тільки починається
09.02.2026 16:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pLbQ6k_ibFU https://www.youtube.com/watch?v=МЕГА-УДАР ВСУ: СУПЕР-СКЛАД С FPV ВЗОРВАН В РОСТОВЕ
09.02.2026 16:49 Ответить
Шкідливе свинятко розплющує очі і баче що мабуть не дуже його хочуть
09.02.2026 16:51 Ответить
А чьому ніхто не волає про амеріканських бариг?Бо з 2016 по 19 роки з кожної помийки неслось про "бариг"(привіт сакашвілі),а зараз тиша?
09.02.2026 16:52 Ответить
Тю, йо... як це не встановлюють? А як же "за 24 години"? А потім - "за два тижні?" А потім ще "за два місяці...?" Ху.ня якась коїться на берегах Потомака...
09.02.2026 18:36 Ответить
 
 