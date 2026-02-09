США не стремятся к распаду НАТО. Мы хотим видеть сильный Альянс, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер опроверг, что США хотят распада НАТО. По его словам, Штаты хотят видеть сильный Альянс.

Что известно

Дипломат прокомментировал выводы отчета Мюнхенской конференции по безопасности, в котором авторы предупреждали, что самый большой вызов либеральному международному порядку "исходит изнутри" из-за резкого изменения мышления администрации США в отношении своих альянсов.

Уитакер подчеркнул, что США не хотят расформировать НАТО или подрывать существующие альянсы, как намекают авторы отчета, а лишь "сбалансировать" то, как оборонная нагрузка ложится на разные страны НАТО.

"Мы пытаемся сделать НАТО сильнее, не выходить из его состава или отвергать его, а сделать так, чтобы он функционировал так, как задумывалось, как альянс из 32 сильных и способных союзников", - пояснил он.

Он также заявил, что Штаты разочарованы тем, что в Европе "много дискуссий и мало действий", а союзники тратят больше времени на обсуждение проблем, чем на их решение.

Уитакер считает, что в вопросах безопасности европейским партнерам нужно увеличить свои расходы на оборону и продемонстрировать, что они могут "выполнить" свои обещания, в частности по увеличению целевых показателей расходов НАТО.

