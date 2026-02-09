Уитакер об отношении США к Евросоюзу: "Любимая тема для жалоб"

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Европейский Союз должен упростить регулирование, остановить отток талантов и взять на себя большую часть ответственности за безопасность европейского континента.

Посол США в НАТО в шутку назвал отношение Вашингтона к Евросоюзу "любимой темой для жалоб в ответ на жалобы европейцев на Соединенные Штаты".

"Нам нужно, чтобы ЕС упростил свою деятельность. Мы бы назвали это дерегуляцией. Вы называете это упрощением. Как бы вы это ни называли, вам придется поощрять формирование капитала и принятие рисков", - заявил Уитакер.

Он подчеркнул, что Европа теряет слишком много талантов на глобальном уровне, в частности в пользу США, и должна научиться более эффективно их удерживать и использовать, иначе рискует "остаться позади".

Также посол заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Европы усиления своей роли в сфере безопасности.

"Мы ожидаем, что Европа станет сильнее и разделит с США бремя европейской безопасности, а в конечном итоге - возьмет на себя оборону европейского континента вместе с ядерным зонтиком США", - сказал он.