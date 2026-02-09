РУС
790 3

Уитакер об отношении США к Евросоюзу: "Любимая тема для жалоб"

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Европейский Союз должен упростить регулирование, остановить отток талантов и взять на себя большую часть ответственности за безопасность европейского континента.

Посол США в НАТО в шутку назвал отношение Вашингтона к Евросоюзу "любимой темой для жалоб в ответ на жалобы европейцев на Соединенные Штаты".

"Нам нужно, чтобы ЕС упростил свою деятельность. Мы бы назвали это дерегуляцией. Вы называете это упрощением. Как бы вы это ни называли, вам придется поощрять формирование капитала и принятие рисков", - заявил Уитакер.

Он подчеркнул, что Европа теряет слишком много талантов на глобальном уровне, в частности в пользу США, и должна научиться более эффективно их удерживать и использовать, иначе рискует "остаться позади".

Также посол заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Европы усиления своей роли в сфере безопасности.

"Мы ожидаем, что Европа станет сильнее и разделит с США бремя европейской безопасности, а в конечном итоге - возьмет на себя оборону европейского континента вместе с ядерным зонтиком США", - сказал он.

США (29240) Евросоюз (18163) Уитакер Мэтью (60)
Щось на здоровому глузді
09.02.2026 17:52 Ответить
США стало другосортною країною на кшталт Бразилії.
09.02.2026 18:19 Ответить
Все правильно каже посол США в НАТО про Європу. Але от ніяк не збагну, для чого це США. Адже це шлях коли-небудь таки втратити контроль над Європою... І над собою теж беж ідеологічного зв'язку з Європою...
09.02.2026 23:00 Ответить
 
 