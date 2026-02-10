Больше всего оружия для Украины в рамках PURL профинансировали ФРГ, Нидерланды и Норвегия, - Уитакер

Больше всего профинансировали поставки американского оружия в Украину в рамках PURL три европейские государства - Германия, Нидерланды и Норвегия.

Об этом заявил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно

"Хочу отметить прогресс, которого мы достигли в отношении Приоритетного списка потребностей Украины (PURL). Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины... Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию", - отметил он.

Дипломат указал, что PURL "укрепляет оборону Украины, одновременно способствуя мирным усилиям путем оказания давления на Россию, чтобы заставить ее сесть и оставаться за столом переговоров".

Программа PURL

PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

ракеты для систем Patriot,

боеприпасы для HIMARS,

другое важное американское вооружение.

