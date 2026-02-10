Країни НАТО готові фінансувати американську зброю для ЗСУ, попри проблеми з Гренландією

Програма PURL, яка дозволяє Україні закуповувати зброю у США коштом країн-членів НАТО, продовжить фінансуватися попри нещодавню кризу в європейсько-американських відносинах через Гренландію.

Про це розповіла у розмові з журналістами у Брюсселі посол України при НАТО Альона Гетьманчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Напруга через Гренландію

Представниця України визнала, що у розпал кризи між США та Європою були побоювання щодо можливого впливу на постачання зброї ЗСУ, через що досягнення необхідних Україні результатів було під загрозою.

"Дійсно, зважаючи на градус трансатлантичної напруги існували певні побоювання, що на тлі Гренландії та частково переговорного процесу буде складно отримати той результат, що нам потрібен з погляду військових потреб", - заявила вона.

Внески НАТО

Водночас, за словами Гетьманчук, зараз немає ознак того, що ця проблема вплине на фінансування наступних закупівель.

Гетьманчук наголосила, що натомість проблемою та "найбільшою перепоною" для фінансування є нерівномірний розподіл фінансового тягаря між союзниками по НАТО.

"Є країни, які вже кілька разів робили внески, причому серйозні, і є ті, які ще не зробили жодного внеску", - додала вона.

Програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-союзники — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракети для систем Patriot,

боєприпаси для HIMARS,

інше важливе американське озброєння.

