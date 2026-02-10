РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7964 посетителя онлайн
Новости Закупка оружия в США
651 5

Страны НАТО готовы финансировать американское оружие для ВСУ, несмотря на проблемы с Гренландией

нато украина

Программа PURL, которая позволяет Украине закупать оружие в США за счет стран-членов НАТО, продолжит финансироваться несмотря на недавний кризис в европейско-американских отношениях из-за Гренландии.

Об этом рассказала в беседе с журналистами в Брюсселе посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Напряжение из-за Гренландии

Представительница Украины признала, что в разгар кризиса между США и Европой были опасения относительно возможного влияния на поставки оружия ВСУ, из-за чего достижение необходимых Украине результатов было под угрозой.

"Действительно, учитывая градус трансатлантической напряженности, существовали определенные опасения, что на фоне Гренландии и частично переговорного процесса будет сложно получить тот результат, который нам нужен с точки зрения военных потребностей", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ожидают от союзников НАТО новые закупки американского оружия для Украины, - Витакер

Взносы НАТО

В то же время, по словам Гетьманчук, сейчас нет признаков того, что эта проблема повлияет на финансирование следующих закупок.

Гетманчук подчеркнула, что вместо этого проблемой и "наибольшим препятствием" для финансирования является неравномерное распределение финансового бремени между союзниками по НАТО.

"Есть страны, которые уже несколько раз делали взносы, причем серьезные, и есть те, которые еще не сделали ни одного взноса", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия выделит еще не менее €150 млн на пакет американского оружия для Украины, - Писториус

Программа PURL

PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение США произведенной оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и союзники по НАТО — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

  • ракеты для систем Patriot,

  • боеприпасы для HIMARS,

  • другое важное американское вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего оружия для Украины в рамках PURL профинансировали ФРГ, Нидерланды и Норвегия, — Уитакер

Автор: 

Гренландия (223) НАТО (10680) оружие (10614) помощь (8368) США (29249)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітакер сказав ніяких проблем - закупляйте
показать весь комментарий
10.02.2026 21:57 Ответить
Ще ніколи дипломатичний корпус України не мав таку низьку кваліфікацію та бездарну і навіть ворожу до України позицію Посли --бездарі. МЗС--- в тій же ситуації
показать весь комментарий
10.02.2026 21:58 Ответить
На бажання фінансувати Гренландія не впливає.
А от на обсяги фінансування, вже всьо нє так адназначна.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:04 Ответить
А куди вони подінуться. Де ще зброю купувати. У Бангладеш? У самих ні*уя.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:05 Ответить
Ну теперь дело пойдёт, даже хлынет водопадом! Взвейтесь соколы орлами----полно горе горевать!
показать весь комментарий
10.02.2026 22:22 Ответить
 
 