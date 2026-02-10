Страны НАТО готовы финансировать американское оружие для ВСУ, несмотря на проблемы с Гренландией
Программа PURL, которая позволяет Украине закупать оружие в США за счет стран-членов НАТО, продолжит финансироваться несмотря на недавний кризис в европейско-американских отношениях из-за Гренландии.
Об этом рассказала в беседе с журналистами в Брюсселе посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Напряжение из-за Гренландии
Представительница Украины признала, что в разгар кризиса между США и Европой были опасения относительно возможного влияния на поставки оружия ВСУ, из-за чего достижение необходимых Украине результатов было под угрозой.
"Действительно, учитывая градус трансатлантической напряженности, существовали определенные опасения, что на фоне Гренландии и частично переговорного процесса будет сложно получить тот результат, который нам нужен с точки зрения военных потребностей", - заявила она.
Взносы НАТО
В то же время, по словам Гетьманчук, сейчас нет признаков того, что эта проблема повлияет на финансирование следующих закупок.
Гетманчук подчеркнула, что вместо этого проблемой и "наибольшим препятствием" для финансирования является неравномерное распределение финансового бремени между союзниками по НАТО.
"Есть страны, которые уже несколько раз делали взносы, причем серьезные, и есть те, которые еще не сделали ни одного взноса", - добавила она.
Программа PURL
PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение США произведенной оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.
Программа заработала в августе 2025 года.
За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).
Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.
К инициативе присоединились европейские страны и союзники по НАТО — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.
Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:
-
ракеты для систем Patriot,
-
боеприпасы для HIMARS,
-
другое важное американское вооружение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от на обсяги фінансування, вже всьо нє так адназначна.