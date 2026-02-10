США ожидают от союзников НАТО новые закупки американского оружия для Украины, - Уитакер

Во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля США ожидают, что страны-члены альянса объявят о новых закупках американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на ЕП.

По его словам, уже 12 февраля должны прозвучать новые заявления о финансировании инициативы PURL, которая предусматривает закупку американского оружия за средства европейских государств и других партнеров НАТО для нужд Украины.

Уитакер отметил, что примерно через шесть месяцев после запуска инициативы союзники взяли на себя обязательство закупить американское вооружение на сумму более 4,5 млрд долларов для обеспечения насущных потребностей Украины на поле боя.

Он также сообщил, что на данный момент 21 государство-член НАТО и два партнера публично заявили о поддержке инициативы.

По словам посла, через механизм PURL союзники фактически берут на себя финансовую ответственность за долгосрочную помощь Украине в сфере безопасности со стороны Европы.

Программа PURL

PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

ракеты для систем Patriot,

боеприпасы для HIMARS,

другое важное американское вооружение.

