США ожидают от союзников НАТО новые закупки американского оружия для Украины, - Уитакер

Мэтью Витакер об ударах по Ирану

Во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля США ожидают, что страны-члены альянса объявят о новых закупках американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер

По его словам, уже 12 февраля должны прозвучать новые заявления о финансировании инициативы PURL, которая предусматривает закупку американского оружия за средства европейских государств и других партнеров НАТО для нужд Украины.

Уитакер отметил, что примерно через шесть месяцев после запуска инициативы союзники взяли на себя обязательство закупить американское вооружение на сумму более 4,5 млрд долларов для обеспечения насущных потребностей Украины на поле боя.

Он также сообщил, что на данный момент 21 государство-член НАТО и два партнера публично заявили о поддержке инициативы.

По словам посла, через механизм PURL союзники фактически берут на себя финансовую ответственность за долгосрочную помощь Украине в сфере безопасности со стороны Европы.

Программа PURL

PURL — это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

  • ракеты для систем Patriot,

  • боеприпасы для HIMARS,

  • другое важное американское вооружение.

Автор: 

А самі, не в змозі, тільки вказівки можете давати да наживатися на війні.
10.02.2026 17:19 Ответить
Європі було б логічніше по максимуму купляти свою зброю. Додаючи з американського тільки те, що покищо не в змозі виробити чи не вистачає за кількістю. Ті ж Ф-16 при наявності європейськіх літаків взагалі чіпати не треба.
10.02.2026 17:24 Ответить
якесь дивне відчуття, що пан почав розуміти, що американське озброєння поступово заміняється європейським... а гроші потрібні... А втрата монополії перетворює США з незамінного союзника на учасника тендеру, голос якого вже не такий і важливий.
10.02.2026 17:24 Ответить
Описанное Вами стало понятно около четырех месяцев назад, когда министр обороны США жаловался, что ЕС начало допускать США к тендерам на закупки вооружений по списку "зарубежных участников конкурса". Другими словами: сначала свои, а что останется можно докупить у "зарубежных участников конкурса".
Честно говоря, это ожидаемо и мне не понятно, о чем думали американские оружейники, поддерживая действия уголовника-тампона.
10.02.2026 19:12 Ответить
не обовязково купляти в США ЗБРОЮ.ВИРОБНИКІВ ЗБРОЇ В СВІТІ ДО КУЯ.ЯКА НЕ Є ГІРШОЮ ВІД АМЕРИКАНСЬКОЇ
10.02.2026 19:24 Ответить
 
 