США очікують від союзників НАТО нові закупівлі американської зброї для України, - Вітакер

Метью Вітакер про удари по Ірану

Під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 12 лютого США очікують, що країни-члени альянсу оголосять про нові закупівлі американського озброєння для України в межах ініціативи PURL.

Про це повідомив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, вже 12 лютого мають пролунати нові заяви щодо фінансування ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї за кошти європейських держав та інших партнерів НАТО для потреб України.

Вітакер зазначив, що приблизно за шість місяців після запуску ініціативи союзники взяли на себе зобов’язання закупити американське озброєння на суму понад 4,5 млрд доларів для забезпечення нагальних потреб України на полі бою.

Він також повідомив, що наразі 21 держава-член НАТО та два партнери публічно заявили про підтримку ініціативи.

За словами посла, через механізм PURL союзники фактично перебирають на себе фінансову відповідальність за довгострокову безпекову допомогу Україні з боку Європи.

Програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

  • ракети для систем Patriot,

  • боєприпаси для HIMARS,

  • інше важливе американське озброєння.

А самі, не в змозі, тільки вказівки можете давати да наживатися на війні.
10.02.2026 17:19 Відповісти
Європі було б логічніше по максимуму купляти свою зброю. Додаючи з американського тільки те, що покищо не в змозі виробити чи не вистачає за кількістю. Ті ж Ф-16 при наявності європейськіх літаків взагалі чіпати не треба.
10.02.2026 17:24 Відповісти
якесь дивне відчуття, що пан почав розуміти, що американське озброєння поступово заміняється європейським... а гроші потрібні... А втрата монополії перетворює США з незамінного союзника на учасника тендеру, голос якого вже не такий і важливий.
10.02.2026 17:24 Відповісти
Описанное Вами стало понятно около четырех месяцев назад, когда министр обороны США жаловался, что ЕС начало допускать США к тендерам на закупки вооружений по списку "зарубежных участников конкурса". Другими словами: сначала свои, а что останется можно докупить у "зарубежных участников конкурса".
Честно говоря, это ожидаемо и мне не понятно, о чем думали американские оружейники, поддерживая действия уголовника-тампона.
10.02.2026 19:12 Відповісти
не обовязково купляти в США ЗБРОЮ.ВИРОБНИКІВ ЗБРОЇ В СВІТІ ДО КУЯ.ЯКА НЕ Є ГІРШОЮ ВІД АМЕРИКАНСЬКОЇ
10.02.2026 19:24 Відповісти
 
 