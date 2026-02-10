США очікують від союзників НАТО нові закупівлі американської зброї для України, - Вітакер

Під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 12 лютого США очікують, що країни-члени альянсу оголосять про нові закупівлі американського озброєння для України в межах ініціативи PURL.

Про це повідомив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, вже 12 лютого мають пролунати нові заяви щодо фінансування ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї за кошти європейських держав та інших партнерів НАТО для потреб України.

Вітакер зазначив, що приблизно за шість місяців після запуску ініціативи союзники взяли на себе зобов’язання закупити американське озброєння на суму понад 4,5 млрд доларів для забезпечення нагальних потреб України на полі бою.

Він також повідомив, що наразі 21 держава-член НАТО та два партнери публічно заявили про підтримку ініціативи.

За словами посла, через механізм PURL союзники фактично перебирають на себе фінансову відповідальність за довгострокову безпекову допомогу Україні з боку Європи.

Програма PURL

PURL — це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракети для систем Patriot,

боєприпаси для HIMARS,

інше важливе американське озброєння.

