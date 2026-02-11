РУС
Программа PURL: глава миссии при НАТО Гетьманчук назвала 6 стран, которые больше всего помогли закупать оружие для Украины

инициатива НАТО по оружию для Украины

Глава украинской миссии при НАТО Алена Гетьманчук назвала страны, которые больше всего помогают Украине в приобретении критически важного американского вооружения, в частности систем противовоздушной обороны, поставки которых осуществляются через механизм PURL.

Об этом Гетьманчук сообщила во время встречи с журналистами в Брюсселе накануне министерского заседания НАТО, куда приглашена также Украина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кто в лидерах?

Посол подтвердила, что распределение помощи Украине между государствами-членами НАТО неравномерно, и есть несколько государств-лидеров, которые покрывают непропорционально большую долю расходов.

Лидер по взносам в PURL – это Норвегия. Донор номер два – Нидерланды, номер три – Германия. Есть еще три страны, которые очень близко – это Канада, Швеция и Дания", – рассказала она.

Проблемы в финансировании программы

По словам Гетьманчук, эти государства-лидеры ставят вопрос о справедливом распределении средств, и это является проблемой в финансировании программы. Но они готовы и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Эти топ-6 – это фактически костяк финансирования PURL. Есть и другие, которые также внесли заметный вклад. Все эти краны прекрасно понимают: не поддерживая PURL, они накажут исключительно Украину – украинцев в тылу, которые сидят в экстремально холодных температурах под ужасными обстрелами, а также украинских военных, которым нужно сдерживать фронт", – объяснила дипломат.

Ранее Уитакер рассказал, что больше всего оружия для Украины в рамках PURL профинансировали ФРГ, Нидерланды и Норвегия.

Программа PURL

PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа начала работать в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

  • ракеты для систем Patriot,

  • боеприпасы для HIMARS,

  • другое важное американское вооружение.

Невже не можна визначити мінімальну щотижневу потребу України в засобах ППО, розподілити по грошах між цими країнами і встановити їм дедлайн виконання для того, щоб не було перебоїв з цим ППО у нас? Чи все це стихійно відбувається - абияк безсистемно як і все у зелених?
показать весь комментарий
11.02.2026 10:22 Ответить
"і встановити їм дедлайн виконання"

вы серьезно, или это таки шутка?
показать весь комментарий
11.02.2026 10:26 Ответить
А без дедлайну все це немає змісту. Не хотять, щоб кацапи на них поперли, то нехай виконують вчасно. А ти москвороте, заховалося в Німеччині і ще мекаєш тут щось? Ви там не мрійте, що без бою кацапам здастеся і будете спокійно жити. Бо ви або взагалі жити тоді не будете, або ж в Сибіру на морозі - 70 оС! Грамотєї боягузливі!
показать весь комментарий
11.02.2026 11:18 Ответить
"А без дедлайну все це немає змісту"

ну, то что ты идиот было сразу понятно по твоему комментарию, но ты еще и невоспитанное черноротое быдло и объяснять таким нормы приличия, и тем более вести какую-либо дискуссию смысла мало, возможно лидор тебе лучше объяснит, у него тоже все виноваты, не так всё делают, и, главное, всего мало, а ты ему в этом поможешь. оно ж после твоих комментариев сразу возникает желание покрывать "щотижневу потребу" индивидумов с таким уровнем мышления
показать весь комментарий
11.02.2026 11:35 Ответить
Ти безсовісна цинічна москворота продажна тварюка, що сидить на зарплаті у пуйла! У нас батьки дітей своїх у трунах колишуть після кацапських обстрілів, бо вчасно не постачають ППО ледачі партнери! А ти висилаєш смайлики і ще читаєш мені тут моралі, бо я до тебе слів не підбираю? Ми країна, що тридцять п'ять років руйнувалася під впливом сусіда-аргесора, - дивно як в таких умовах ми ще досі не втратили державність і тримаємося!
показать весь комментарий
11.02.2026 12:04 Ответить
"бо вчасно не постачають ППО ледачі партнери"

ну я же и говорю - идиот он и есть идиот. ты свои высеры, говно быдляцкое, придержи при себе. партнеры ледачі, а сам в поте лица бедолажный. много наделал? двушечка на москву из помощи партнеров, фламинго, непоставленные грелки, бракованные мины - это тоже партнеры ледачі? велике будівництво, шашлики, посылание партнеров нах и т.д. так что там еще партнеры должны, денежку на вовину тысячу и на марафон дать? или это другое? вы, зеленые, всё просрете. еще дедлайны не на свою работу собрался устанавливать, утырок. батьки дітей своїх у трунах колишуть из-за таких как ты. ты же хотел в свое время поржать, ну вот, пользуйся моментом.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:56 Ответить
Ах ти ж стерво, москвороте! Тварюка продажна, прийшла методичка з центру кацапстан вигороджувати? Готуєтеся бойкотувати Мюнхенську конференцію, утиркам? Батьки дітей в трунах колишуть через пуйло і кацапів ********, а не через таких як я! Є у партнерів претензії до влади України з приводу корупції, то нехай їх виставляють за адресою, а не зажимають ППО! Ми їх спасаємо від кацапських людожерів ціною своїх життів! Чи для тебе ці людожери щедрі роботодавці? Зізнавайся, падло!
показать весь комментарий
11.02.2026 13:13 Ответить
"Ми їх спасаємо від кацапських людожерів"

ты реально веришь в эту муйню? кацапы напали на них, а ты за них вступился? хватит уже эти нарративы закидывать. пуйло давно точило зуб на Украину, и не только точило, и полномасштабно напало потому, что момент подходящий случился - потужный президент-комик, разворовали всё на великом будівництві, похерили впк и подготовку к войне, половина страны "какая разница". не увиливай от отвестственности и не перекладывай ее на других за свой выбор "хоть поржем". вот сам себе за это и признайся какое ты в этом случае падло. где в моих комментах ты увидел "кацапстан вигороджувати"? бревно, в первую очередь, надо из своего глаза вытаскивать
показать весь комментарий
11.02.2026 13:29 Ответить
Недолуге москворотіще, ти само собі суперечиш: "пуйло давно точило зуб на Украину," і напало б якби навіть ПОП виграв вибори в 2019 році! Так що ти не виправдовуй цього упиря вибором ЗЕ-шобли! Добре платять за це?
показать весь комментарий
11.02.2026 13:46 Ответить
"ти само собі суперечиш"

не суперечу. не напало бы если бы видело, что в стране оснащается армия, делается оружие и ведется адекватная внешняя политика. уверен, был бы порох, плешивое не наважилось бы. и я не виправдовую, а констатирую. там и виправдовувать особенно не надо, миндичи, ермаки и бакановы тому подтверждение. я о том, что если ты не можешь самокритично отнестись к себе, то не имеешь права требовать что-либо от других.
ты подозрительно настойчиво интересуешься моей зарплатой.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:01 Ответить
Пуйло б не напало тільки тоді, коли б президентом був би його кум мертвечук. Все решта стосовно стану готовності до війни України його не цікавило, бо воно неадекватне й одержиме фікс-ідеєю "билова вєлічія раісі". Тому напад на країну ЄС не виключений! Побачимо, що тоді партнери робитимуть з їх неповороткістю! Неважко і передбачити: боягузливо обсеруться і підпишуть капітуляцію! То признаєшся, що зарплату від пуйла одержуєш, так?
показать весь комментарий
11.02.2026 14:23 Ответить
"Пуйло б не напало тільки тоді"

пуйло сцыкло и не напало бы при чувстве малейшей опасности, а она бы при порохе была. и готовность его интересовала, не зря он страну деньгами и агентами напичкивал. и не надо переживать за партнеров, это будет их проблема и им ее решать, за себя переживать надо, есть за что и есть чем заниматься. не понятно с чего ты так прицепился к "зарплата від пуйла", но зарплату я получаю как и все - на работе, работаю не у пуйла и не на него.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:56 Ответить
Цю фігню про "розумних кацапів", які боялися пороха, будеш втирати в іншому місці. ПОП знав, що буде війна (як президент він володів розвідданими), він проговорився під час дебатів з ЗЕ на стадіоні, коли заговорив про єдність в 2022 році. Совпадєніє?
показать весь комментарий
11.02.2026 15:06 Ответить
"ПОП знав, що буде війна"

я про это и говорю. знал и готовился. и пуйло об этом бы знал, и уж точно бы знал, что за три дня ничего не получится. и порох бы использовал правильно внешнюю политику, возможно партнеры первратились бы в союзников и т.д. и речь не про боязнь, а про инстинкт самосохранения, у пуйла он хорошо развит
показать весь комментарий
11.02.2026 15:23 Ответить
"Чому армію не привів до стандартів НАТО, не почистив СБУ"

может и сделал бы, он сам говорил, что свои ошибки знает, на втором сроке было бы легче делать, второй срок позиционируется с доверием избирателя
показать весь комментарий
11.02.2026 16:06 Ответить
Фантазія в тебе 🤣..ні .отак🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.02.2026 11:15 Ответить
Тобі смішно, що у нас батьки дітей своїх у трунах колишуть після кацапських обстрілів, бо вчасно не постачають ППО ледачі партнери!? А ти висилаєш тут сміх'йочки, тварина цинічна?!
показать весь комментарий
11.02.2026 12:07 Ответить
 
 