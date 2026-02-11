Программа PURL: глава миссии при НАТО Гетьманчук назвала 6 стран, которые больше всего помогли закупать оружие для Украины
Глава украинской миссии при НАТО Алена Гетьманчук назвала страны, которые больше всего помогают Украине в приобретении критически важного американского вооружения, в частности систем противовоздушной обороны, поставки которых осуществляются через механизм PURL.
Об этом Гетьманчук сообщила во время встречи с журналистами в Брюсселе накануне министерского заседания НАТО, куда приглашена также Украина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Кто в лидерах?
Посол подтвердила, что распределение помощи Украине между государствами-членами НАТО неравномерно, и есть несколько государств-лидеров, которые покрывают непропорционально большую долю расходов.
Лидер по взносам в PURL – это Норвегия. Донор номер два – Нидерланды, номер три – Германия. Есть еще три страны, которые очень близко – это Канада, Швеция и Дания", – рассказала она.
Проблемы в финансировании программы
По словам Гетьманчук, эти государства-лидеры ставят вопрос о справедливом распределении средств, и это является проблемой в финансировании программы. Но они готовы и в дальнейшем поддерживать Украину.
"Эти топ-6 – это фактически костяк финансирования PURL. Есть и другие, которые также внесли заметный вклад. Все эти краны прекрасно понимают: не поддерживая PURL, они накажут исключительно Украину – украинцев в тылу, которые сидят в экстремально холодных температурах под ужасными обстрелами, а также украинских военных, которым нужно сдерживать фронт", – объяснила дипломат.
Ранее Уитакер рассказал, что больше всего оружия для Украины в рамках PURL профинансировали ФРГ, Нидерланды и Норвегия.
Программа PURL
PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.
Программа начала работать в августе 2025 года.
За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).
Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.
К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.
Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:
-
ракеты для систем Patriot,
-
боеприпасы для HIMARS,
-
другое важное американское вооружение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вы серьезно, или это таки шутка?
ну, то что ты идиот было сразу понятно по твоему комментарию, но ты еще и невоспитанное черноротое быдло и объяснять таким нормы приличия, и тем более вести какую-либо дискуссию смысла мало, возможно лидор тебе лучше объяснит, у него тоже все виноваты, не так всё делают, и, главное, всего мало, а ты ему в этом поможешь. оно ж после твоих комментариев сразу возникает желание покрывать "щотижневу потребу" индивидумов с таким уровнем мышления
ну я же и говорю - идиот он и есть идиот. ты свои высеры, говно быдляцкое, придержи при себе. партнеры ледачі, а сам в поте лица бедолажный. много наделал? двушечка на москву из помощи партнеров, фламинго, непоставленные грелки, бракованные мины - это тоже партнеры ледачі? велике будівництво, шашлики, посылание партнеров нах и т.д. так что там еще партнеры должны, денежку на вовину тысячу и на марафон дать? или это другое? вы, зеленые, всё просрете. еще дедлайны не на свою работу собрался устанавливать, утырок. батьки дітей своїх у трунах колишуть из-за таких как ты. ты же хотел в свое время поржать, ну вот, пользуйся моментом.
ты реально веришь в эту муйню? кацапы напали на них, а ты за них вступился? хватит уже эти нарративы закидывать. пуйло давно точило зуб на Украину, и не только точило, и полномасштабно напало потому, что момент подходящий случился - потужный президент-комик, разворовали всё на великом будівництві, похерили впк и подготовку к войне, половина страны "какая разница". не увиливай от отвестственности и не перекладывай ее на других за свой выбор "хоть поржем". вот сам себе за это и признайся какое ты в этом случае падло. где в моих комментах ты увидел "кацапстан вигороджувати"? бревно, в первую очередь, надо из своего глаза вытаскивать
не суперечу. не напало бы если бы видело, что в стране оснащается армия, делается оружие и ведется адекватная внешняя политика. уверен, был бы порох, плешивое не наважилось бы. и я не виправдовую, а констатирую. там и виправдовувать особенно не надо, миндичи, ермаки и бакановы тому подтверждение. я о том, что если ты не можешь самокритично отнестись к себе, то не имеешь права требовать что-либо от других.
ты подозрительно настойчиво интересуешься моей зарплатой.
пуйло сцыкло и не напало бы при чувстве малейшей опасности, а она бы при порохе была. и готовность его интересовала, не зря он страну деньгами и агентами напичкивал. и не надо переживать за партнеров, это будет их проблема и им ее решать, за себя переживать надо, есть за что и есть чем заниматься. не понятно с чего ты так прицепился к "зарплата від пуйла", но зарплату я получаю как и все - на работе, работаю не у пуйла и не на него.
я про это и говорю. знал и готовился. и пуйло об этом бы знал, и уж точно бы знал, что за три дня ничего не получится. и порох бы использовал правильно внешнюю политику, возможно партнеры первратились бы в союзников и т.д. и речь не про боязнь, а про инстинкт самосохранения, у пуйла он хорошо развит
может и сделал бы, он сам говорил, что свои ошибки знает, на втором сроке было бы легче делать, второй срок позиционируется с доверием избирателя