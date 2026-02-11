Программа PURL: глава миссии при НАТО Гетьманчук назвала 6 стран, которые больше всего помогли закупать оружие для Украины

Глава украинской миссии при НАТО Алена Гетьманчук назвала страны, которые больше всего помогают Украине в приобретении критически важного американского вооружения, в частности систем противовоздушной обороны, поставки которых осуществляются через механизм PURL.

Об этом Гетьманчук сообщила во время встречи с журналистами в Брюсселе накануне министерского заседания НАТО, куда приглашена также Украина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кто в лидерах?

Посол подтвердила, что распределение помощи Украине между государствами-членами НАТО неравномерно, и есть несколько государств-лидеров, которые покрывают непропорционально большую долю расходов.

Лидер по взносам в PURL – это Норвегия. Донор номер два – Нидерланды, номер три – Германия. Есть еще три страны, которые очень близко – это Канада, Швеция и Дания", – рассказала она.

Читайте также: Страны НАТО готовы финансировать американское оружие для ВСУ, несмотря на проблемы с Гренландией

Проблемы в финансировании программы

По словам Гетьманчук, эти государства-лидеры ставят вопрос о справедливом распределении средств, и это является проблемой в финансировании программы. Но они готовы и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Эти топ-6 – это фактически костяк финансирования PURL. Есть и другие, которые также внесли заметный вклад. Все эти краны прекрасно понимают: не поддерживая PURL, они накажут исключительно Украину – украинцев в тылу, которые сидят в экстремально холодных температурах под ужасными обстрелами, а также украинских военных, которым нужно сдерживать фронт", – объяснила дипломат.

Ранее Уитакер рассказал, что больше всего оружия для Украины в рамках PURL профинансировали ФРГ, Нидерланды и Норвегия.

Читайте: Япония опровергла информацию об участии в программе PURL НАТО для Украины

Программа PURL

PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа начала работать в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая:

ракеты для систем Patriot,

боеприпасы для HIMARS,

другое важное американское вооружение.

Читайте также: Уитакер об отношении США к Евросоюзу: "Любимая тема для жалоб"