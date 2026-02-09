Враг атаковал 11 "искандерами" и 149 дронами: сбито 116 БПЛА, часть ракет перехвачена, - Воздушные силы
В ночь на 9 февраля 2026 года противник атаковал Украину 11 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области, а также 149 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.
"Кроме того, часть баллистических ракет "Искандер-М" была перехвачена и не достигла своих целей", - говорится в сообщении.
Последствия
Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 6 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.
