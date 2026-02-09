Враг атаковал энергообъект возле Нововолынска: БПЛА попали в объект критической инфраструктуры
Враг атаковал энергообъект возле Нововолынска. Вода подается от электросети, очистные и часть котельных работают на генераторах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Борис Карпус.
"Вода подается от электросети. Очистные работают на генераторе. Теплоснабжение: на некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают. Топливо есть.
Все ответственные службы выведены на работу.
Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.
Информация об обучении
В результате российской атаки, в ряде учебных заведений города изменения в работе. В частности:
- Лицеи №2 и №7 работают дистанционно.
- Детские сады №6 и №7 детей сегодня не принимают.
Остальные учреждения работают в штатном режиме.
Что предшествовало?
В ночь на 7 февраля российские дроны нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни.
