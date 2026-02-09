Новости Обстрелы Волыни
Враг атаковал энергообъект возле Нововолынска: БПЛА попали в объект критической инфраструктуры

Враг атаковал энергообъект возле Нововолынска. Вода подается от электросети, очистные и часть котельных работают на генераторах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Борис Карпус.

"Вода подается от электросети. Очистные работают на генераторе. Теплоснабжение: на некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают. Топливо есть.

Все ответственные службы выведены на работу.

Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

Информация об обучении

В результате российской атаки, в ряде учебных заведений города изменения в работе. В частности:

  • Лицеи №2 и №7 работают дистанционно.
  • Детские сады №6 и №7 детей сегодня не принимают.

Остальные учреждения работают в штатном режиме.

Что предшествовало?

В ночь на 7 февраля российские дроны нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни.

обстрел (32634) Волынская область (1090) Владимирский район (6) Нововолинськ (3)
@ "Костянтинівка. Мінус "Молния"! Збиття російського дрона - https://x.com/i/status/2020528047741407397 GoPro..."
09.02.2026 08:30 Ответить
Дві області протягом декількох годин спостерігали за польотом цього шахеду - на Львівщині облітав, потім полетів на Волинь. Посполиті відчувають себе як в тирі... Чому не збивають і вільно літають ці шахеди?! В тилу сидить 100500 тис. (умовно) військових. Вони беззбройні?!
09.02.2026 09:43 Ответить
 
 