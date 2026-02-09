Ворог атакував енергооб’єкт біля Нововолинська: БпЛА поцілили в об’єкт критичної інфраструктури
Ворог атакував енергооб’єкт біля Нововолинська. Вода подається від електромережі, очисні та частина котелень працюють на генераторах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Вода подається від електромережі. Очисні працюють на генераторі. Теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є.
Усі відповідальні служби виведені на роботу.
Ситуація під контролем", - йдеться в повідомленні.
Інформація щодо навчання
Внаслідок російської атаки у низці навчальних закладів міста зміни у роботі. Зокрема:
- Ліцеї №2 і №7 працюють дистанційно.
- Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні.
Решта закладів працюють у штатному режимі.
Що передувало?
У ніч на 7 лютого російські дрони вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Волині.
