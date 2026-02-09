Ворог атакував 11 "Іскандерами" та 149 дронами: збито 116 БпЛА, частину ракет перехопили, - Повітряні сили

У ніч на 09 лютого 2026 року противник атакував Україну 11 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл., а також 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

"Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей", - йдеться у повідомленні.

Наслідки

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Прикро, що наша сторона не спроможна атакувати об'єкти рашки такою кількістю та таким різновидом засобів повітряного нападу. Кацапи відчувають себе у повній безпеці. Відчувають свою повну безкарність.
09.02.2026 10:26 Відповісти
над м.Суми зафіксували на відео, як із Гербери fpvішка стартувала...
09.02.2026 10:41 Відповісти
Коли влада включаючи президента тільки бреше ,в той час як ворог нищить Україну добиває енергетику ,сотні тисяч людей без тепла і мільйони без світла і ні тобі позовів в міжнародні судди, адже це свідомий геноцид рашиської орди проти українського народу.
09.02.2026 10:48 Відповісти
 
 