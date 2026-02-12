Британія передасть Україні близько тисячі ракет для ППО, - Гілі

Велика Британія найближчим часом передасть Україні великий пакет посилення протиповітряної оборони, до якого увійде близько тисячі ракет.

Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Велика Британія оголошує про виділення оборонного пакету у розмірі понад 574 млн євро на протиповітряну оборону та ракети для України", - сказав Гілі.

За його словами, Британія вперше внесе великий транш для закупівлі зброї для Збройних сил України за програмою PURL. Окрім цього, ще тисячу легких багатоцільових ракет для систем ППО, виготовлених у Белфасті, передадуть Україні за окремою угодою на 448 млн євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакує Україну ударними дронами та ракетами ввечері 10 лютого (оновлено)

"Наближаючись до п’ятого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Британія та наші союзники більше, ніж будь-коли, віддані підтримці України", - додав міністр.

Велика Британія погодилася приєднатися до програми НАТО з закупівлі американської зброї для України та виділить на це 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував 11 "Іскандерами" та 149 дронами: збито 116 БпЛА, частину ракет перехопили, - Повітряні сили