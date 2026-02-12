Новини Допомога Україні від Британії
Британія передасть Україні близько тисячі ракет для ППО, - Гілі

міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Велика Британія найближчим часом передасть Україні великий пакет посилення протиповітряної оборони, до якого увійде близько тисячі ракет.

Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Велика Британія оголошує про виділення оборонного пакету у розмірі понад 574 млн євро на протиповітряну оборону та ракети для України", - сказав Гілі.

За його словами, Британія вперше внесе великий транш для закупівлі зброї для Збройних сил України за програмою PURL. Окрім цього, ще тисячу легких багатоцільових ракет для систем ППО, виготовлених у Белфасті, передадуть Україні за окремою угодою на 448 млн євро.

"Наближаючись до п’ятого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Британія та наші союзники більше, ніж будь-коли, віддані підтримці України", - додав міністр.

12.02.2026 12:09 Відповісти
И чем же Борис Джонсон обманул украинцев? Разрешил зеленскому и его грядке воровать?! Тебя Гриша в 2019 телевизор и говорун володька обманули! Да ты и сам наверное обманываться рад! ( что то из ас пушкина)
12.02.2026 13:30 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
12.02.2026 13:28 Відповісти
 
 