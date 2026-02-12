Зеленський про позицію РФ щодо переговорів: Відповідь Росії – чергові маніпуляції з "Орєшніком"

Україна не отримала від Росії достатньо твердих відповідей щодо нових перемовин на наступному тижні в США, але є чергові російські маніпуляції з ракетним комплексом "Орєшнік".

Про це голова держави Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 12 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Переговори

"Україна готова до зустрічі. На жаль, зараз ще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень, поки чуємо хіба чергові маніпуляції з Орєшніком. Це точно не про мир", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що зараз у Києві, в Одесі, в Дніпрі, в області, також у деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару.

Посилення ППО

Глава держави наголосив на посиленні ППО України.

"Завдання міністра оборони –– він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на "Рамштайні": потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й "шахеди" їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України. Потрібен достатній тиск на Росію. Потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за цю війну. Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами – новими агресіями, такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо", - додав президент.

