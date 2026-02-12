2 531 22

Зеленський про позицію РФ щодо переговорів: Відповідь Росії – чергові маніпуляції з "Орєшніком"

Україна не отримала від Росії достатньо твердих відповідей щодо нових перемовин на наступному тижні в США, але є чергові російські маніпуляції з ракетним комплексом "Орєшнік".

Про це голова держави Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 12 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна готова до зустрічі. На жаль, зараз ще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень, поки чуємо хіба чергові маніпуляції з Орєшніком. Це точно не про мир", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що зараз у Києві, в Одесі, в Дніпрі, в області, також у деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару.

Глава держави наголосив на посиленні ППО України.

"Завдання міністра оборони –– він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на "Рамштайні": потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й "шахеди" їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України. Потрібен достатній тиск на Росію. Потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за цю війну. Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами – новими агресіями, такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо", - додав президент.

  • Нагадаємо, 12 січня Росія вдарила 219 дронами та 25 ракетами по Києву, Одесі, Дніпру та областях. Пошкоджено генерацію та підстанції, триває робота ремонтних бригад.

12.02.2026 19:43 Відповісти
Так твоя ж ліва частина мозку заборонила переговори з путіним, а в правій навпаки, шашлики в Криму вже! Прямо накурений Віларібо і Вілабарджо якесь
12.02.2026 19:48 Відповісти
те що вони існують переважно у вигляді долларів на рахунках друзів патужного фламіндічей
12.02.2026 20:16 Відповісти
Єслі мужчіна (Зеленський) не може, то женщіна (Україна) до певної пори терпить...
12.02.2026 19:34 Відповісти
12.02.2026 19:40 Відповісти
"Україна не отримала від Росії достатньо твердих відповідей щодо нових перемовин на наступному тижні в США ..." - а повинна була попередити? Тебе особисто чи міністра МЗС, ставленика дЄрмака ?
12.02.2026 19:35 Відповісти
12.02.2026 19:43 Відповісти
Кажуть,що тільки 20 штук
12.02.2026 19:51 Відповісти
штук. не осіб. або істот.
12.02.2026 19:57 Відповісти
"орєшнік"... Так нещодавно писали, що у тому капустіному яру усе розвалили "Фламінгами". Чи не усе? Чи не розвалили?
12.02.2026 19:46 Відповісти
"розвалили" у чергових відосиках, зелена пропаганда набирає обертів нахабна і без мозку.
12.02.2026 19:49 Відповісти
12.02.2026 19:48 Відповісти
А що там за "маніпуляції з орешніком"? На полігоні, який начебто атакували і персонал евакуювали, проводяться чергові навчання...
12.02.2026 19:54 Відповісти
Вони відосики не дивляться, не знають шо їх розбомбили
12.02.2026 20:03 Відповісти
а що заважало фламінгам в цей час туди навідатись знову?...
12.02.2026 20:02 Відповісти
12.02.2026 20:16 Відповісти
@ Червінський про імена трьох людей, які забороняли доповідати, що буде війна:
"Розвідники наші доповідали, що війни не буде. Коли я з одним з них розмовляв, наприклад, Олександр Литвиненко, це [колишній] керівник Служби зовнішньої розвідки, він каже: "Мені забороняли доповідати, що буде війна". Це заборонити могли тодішній радник президента Руслан Демченко, дерьмак або колишній заступник голови ОП Роман Машовець. ... дерамак може бути агентом росії, оскільки його діяльність має всі ознаки агента впливу, який попризначав на посади інших людей.
Наприклад, Олександр Литвиненко в липні 2021 року був призначений керівником Служби зовнішньої розвідки та розформував(!!!) департамент, який працював по рашці: "Литвиненко був членом комітету з розвідки, який очолював Демченко. І литвиненко сам навчався в росії до 1994 року. Тобто я хочу показати, що це така мережа, яка діяла і яка поставила Україну перед великим ризиком. Ми могли втратити державу через їхні дії. Після звільнення з СЗР Литвиненко став секретарем РНБО. Він туди зайшов для чого? Я вважаю, зайшов знищити докази(!). Тому що саме Рада національної безпеки, яку очолює президент, повинна була дати відповідь однозначно, чи буде війна, чи не буде. Повинна була дати команду військовим зосередитись, замінувати Чонгар, бути готовими, підтягнути туди сили додаткові. Тоді б кацапія не пішла нікуди".
12.02.2026 20:07 Відповісти
Буде війна.. ну знали вони, що війна почалася ще 2014 року...
12.02.2026 20:22 Відповісти
12.02.2026 20:10 Відповісти
12.02.2026 20:11 Відповісти
блазню арешником по губах водять, а треба по бункеру
12.02.2026 20:11 Відповісти
 
 