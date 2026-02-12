Зеленський про позицію РФ щодо переговорів: Відповідь Росії – чергові маніпуляції з "Орєшніком"
Україна не отримала від Росії достатньо твердих відповідей щодо нових перемовин на наступному тижні в США, але є чергові російські маніпуляції з ракетним комплексом "Орєшнік".
Про це голова держави Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 12 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори
"Україна готова до зустрічі. На жаль, зараз ще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень, поки чуємо хіба чергові маніпуляції з Орєшніком. Це точно не про мир", - наголосив Зеленський.
Він також нагадав, що зараз у Києві, в Одесі, в Дніпрі, в області, також у деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару.
Посилення ППО
Глава держави наголосив на посиленні ППО України.
"Завдання міністра оборони –– він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на "Рамштайні": потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й "шахеди" їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України. Потрібен достатній тиск на Росію. Потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за цю війну. Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами – новими агресіями, такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо", - додав президент.
- Нагадаємо, 12 січня Росія вдарила 219 дронами та 25 ракетами по Києву, Одесі, Дніпру та областях. Пошкоджено генерацію та підстанції, триває робота ремонтних бригад.
"Розвідники наші доповідали, що війни не буде. Коли я з одним з них розмовляв, наприклад, Олександр Литвиненко, це [колишній] керівник Служби зовнішньої розвідки, він каже: "Мені забороняли доповідати, що буде війна". Це заборонити могли тодішній радник президента Руслан Демченко, дерьмак або колишній заступник голови ОП Роман Машовець. ... дерамак може бути агентом росії, оскільки його діяльність має всі ознаки агента впливу, який попризначав на посади інших людей.
Наприклад, Олександр Литвиненко в липні 2021 року був призначений керівником Служби зовнішньої розвідки та розформував(!!!) департамент, який працював по рашці: "Литвиненко був членом комітету з розвідки, який очолював Демченко. І литвиненко сам навчався в росії до 1994 року. Тобто я хочу показати, що це така мережа, яка діяла і яка поставила Україну перед великим ризиком. Ми могли втратити державу через їхні дії. Після звільнення з СЗР Литвиненко став секретарем РНБО. Він туди зайшов для чого? Я вважаю, зайшов знищити докази(!). Тому що саме Рада національної безпеки, яку очолює президент, повинна була дати відповідь однозначно, чи буде війна, чи не буде. Повинна була дати команду військовим зосередитись, замінувати Чонгар, бути готовими, підтягнути туди сили додаткові. Тоді б кацапія не пішла нікуди".