РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7017 посетителей онлайн
Новости
8 174 28

Воздушную тревогу из-за угрозы "Орешника" объявляли по всей Украине (обновлено)

Атака Орешника: Воздушные силы предупредили граждан

Россия, вероятно, осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Вероятно осуществлен пуск БР средней дальности!" - говорится в сообщении.

Мониторы писали об угрозе запуска "Орешника" по Украине.

Обновление

По состоянию на 12.47 объявлено об отбое опасности.

Читайте: В Беларуси зафиксировали вероятные транспортные средства комплекса "Орешник", - спутниковые снимки. ФОТО

Атака Орешника: Воздушные силы предупредили граждан

Автор: 

обстрел (31826) Воздушные силы (2950) Орешник (40)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
А як же розбомблений "фламінгами" полігон Капустин Яр? І далі "орєшніки" запускає?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:41 Ответить
+11
"Фламінго" означає крадіжку 1,5 мільярда доларів під керівництвом зєлєнского з бюджету ЗСУ.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:51 Ответить
+8
там нічого не пошкодили, вже були знімки
показать весь комментарий
12.02.2026 12:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мир ще ніколи не був так близько, ну ще 24 години
показать весь комментарий
12.02.2026 12:39 Ответить
А як же розбомблений "фламінгами" полігон Капустин Яр? І далі "орєшніки" запускає?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:41 Ответить
там нічого не пошкодили, вже були знімки
показать весь комментарий
12.02.2026 12:41 Ответить
зруйнвали якийсь сарайчик для зберігання б.у шин для авто
показать весь комментарий
12.02.2026 12:43 Ответить
Все правильно. Шини горять красиво.
показать весь комментарий
12.02.2026 13:17 Ответить
Кацапи наш Старкон вже раз 100 уражали - і що? Він перестав працювати, звідти перестали злітати літаки? А тут полігон.
У нас дрони випробовують на полігоні, по якому кацапня вже наносила багато ударів - і що? Там ні на день випробування не припиняються.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:44 Ответить
А як ваше правило "полігон великий, пересунувся трохи в сторону від вирви від прильоту і працюй собі" працює на шахти для запуску ракет (наче ж з капустиного скворешнік запускають з шахти)?

Є можливість швидко пересунути в сторону шахту для запуску ракет?
показать весь комментарий
12.02.2026 13:59 Ответить
Так само як це працює для Старкону - підземні ангари там стаціонарні і нікуди не пересуваються.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:22 Ответить
А відколи в Старконі з'явилися підземні ангари? Щось не пам'ятаю. Може переплутав з іншим містом? Там таки да, є підземні ангари.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:31 Ответить
На скыльки мені відомо, на обох аеродромах - і на Старконі, і у Василькові вони є. На інших немає.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:35 Ответить
В тому повідомлені головне було слово - фламінго
показать весь комментарий
12.02.2026 12:44 Ответить
"Фламінго" означає крадіжку 1,5 мільярда доларів під керівництвом зєлєнского з бюджету ЗСУ.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:51 Ответить
Ти хоч розуміешь розміри полігону.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:57 Ответить
А фламінго коли запустять?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:46 Ответить
Імітація запуску Орєшніка - відбій
показать весь комментарий
12.02.2026 12:52 Ответить
чомусь коли запускає ***** ******* жителі капустного яру і найближчих сіл прячуться, навідміну від нас
показать весь комментарий
12.02.2026 12:57 Ответить
Бо вони знають з яких палок і якого совдеповського гімна отой орешнік зліплений.
показать весь комментарий
12.02.2026 13:21 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 13:00 Ответить
Так а навіщо по полігону пуляли фламінгами? Щоб що?
показать весь комментарий
12.02.2026 13:28 Ответить
ну нашо воно тобі, після таких ... питань? ну нашо?
показать весь комментарий
12.02.2026 13:33 Ответить
Потрібно кудись списати вироби міндіча. Показати що воно літає. Хоч ніхто цього не бачив.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:27 Ответить
Розовий "Фламінго", розовий зеленський і реальні гроші, котрих вже нема...Коли вже вдавитесь, гниди зелені?
показать весь комментарий
12.02.2026 13:37 Ответить
 
 