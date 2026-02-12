Воздушную тревогу из-за угрозы "Орешника" объявляли по всей Украине (обновлено)
Россия, вероятно, осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Вероятно осуществлен пуск БР средней дальности!" - говорится в сообщении.
Мониторы писали об угрозе запуска "Орешника" по Украине.
Обновление
По состоянию на 12.47 объявлено об отбое опасности.
Топ комментарии
+17 Тонка червона лінія
показать весь комментарий12.02.2026 12:41 Ответить Ссылка
+11 НБ
показать весь комментарий12.02.2026 12:51 Ответить Ссылка
+8 Артист
показать весь комментарий12.02.2026 12:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У нас дрони випробовують на полігоні, по якому кацапня вже наносила багато ударів - і що? Там ні на день випробування не припиняються.
Є можливість швидко пересунути в сторону шахту для запуску ракет?
Сили оборони уразили арсенал ГРАУ під Волгоградом та оборонний завод у Тамбовській області. Удару було завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго".