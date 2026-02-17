Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні, - ДТЕК
Вночі 17 лютого 2026 року ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.
Вночі 17 лютого 2026 року ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Деталі
Як зазначається, руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Атака 17 лютого на Україну
- Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.
- З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
- Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
- Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.
Топ коментарі
+4 Володимир Омельянов
показати весь коментар17.02.2026 09:22 Відповісти Посилання
+3 Андрій Макогон
показати весь коментар17.02.2026 09:56 Відповісти Посилання
+3 Makc Polygraph
показати весь коментар17.02.2026 11:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це ДОБРЕ! А як би не дав вчора свої вказівки, то мабуть була б ПОВНА DUPA?!