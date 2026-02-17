Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні, - ДТЕК

удар по тес в Одесі

Вночі 17 лютого 2026 року ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Деталі

Як зазначається, руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Атака 17 лютого на Україну

  • Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.
  • З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
  • Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
  • Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.

Але чому не завдаются удари по енергетиці рф ,хай би відчули що таке зимою без світла і тепла .Це привіт тим одеситам які ******* "русский мир" може вже дійде нарешті що росія це варвари.
Щось зелений гоблін хреново доручав підготуватися до масованих обстрілів. Доручатель
Зараз Ахмєтов продасть яхту і на ці гроші все відремонтує
Хозяин дэтэка приехал посмотреть и определить необходимые суммы для восстановления?
показати весь коментар
17.02.2026 09:08 Відповісти
Він дивиться на бюджет країни, щоб там щось урвати.
показати весь коментар
17.02.2026 09:30 Відповісти
Одеса то єдине місто,яке дало світові найбільше провідних людей в науці,мистецтві тощо.В тих же Штатах кожна друга знаменитість скаже що якісь його предки - вихідці з Одеси...То чого рашка домагається,знищуючи Одесу?
показати весь коментар
17.02.2026 10:10 Відповісти
1912 р. в Одесі 635 000 в 1925 р. ---325 354 різниця населення по всьому світу. рашка добивається того ж самого що і більшовики тільки зараз в Одесі проживає 1 010 537 скільки виживе і залишиться одному Богу відомо.
показати весь коментар
17.02.2026 12:46 Відповісти
А я вчора прочитав на Цензорі, як ЛІДОР дав ЗЕпідлеглим цінні вказівки щодо кращої роботи українського ППО.

І це ДОБРЕ! А як би не дав вчора свої вказівки, то мабуть була б ПОВНА DUPA?!
показати весь коментар
17.02.2026 10:12 Відповісти
авжеж продаст і нову купить за рахунок підвищення тарифів
показати весь коментар
17.02.2026 12:29 Відповісти
Оскільки приватні власники енергооб'єктів не можуть захистити їх від ударів ракет та шахедів,то всі ці об'єкти потрібно націоналізувати,адже їх може захистити тільки держава.У Києві кацапи знищили приватну ТЕС ,а відбудовувати її повинні кияни.
показати весь коментар
17.02.2026 11:38 Відповісти
Чому до сьогоднішнього дня не знищений фізично скажений Пуйло? Чим займаються СБУ і ГУР?Знищення скаженого Пуйла- це їхня найперша і свята задача. У кервників СБУ і ГУР Фаберже стальні , чи пластилінові? На Гітлера в свій час було здійснено 13 історично доведених замахів на життя і тільки завдяки диявольському везінню він вижив. Скільки замахів тупий ВасяДвамагазина з брехуном Будьонним зробили на скаженого Пуйла? Нуль, зеро. Це просто ганьба.
показати весь коментар
17.02.2026 12:15 Відповісти
 
 