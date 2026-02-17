Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные, - ДТЭК
Ночью 17 февраля 2026 года враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Детали
Как отмечается, разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.
"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Атака 17 февраля на Украину
- Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
- С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
- Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
- Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
