Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные, - ДТЭК

Ночью 17 февраля 2026 года враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Атака 17 февраля на Украину

Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.

С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.

Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.

Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.

