Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные, - ДТЭК

удар по тес в Одесі

Ночью 17 февраля 2026 года враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Детали

Как отмечается, разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка докладывает о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно, - Зеленский

Атака 17 февраля на Украину

  • Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
  • С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
  • Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
  • Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.

Читайте также: Россия готовит новый массированный удар. Поручил в течение дня подготовить дополнительные меры защиты, - Зеленский

