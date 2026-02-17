Ночью враг атаковал Одессу: поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания
В ночь на 17 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. Есть пострадавшие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом - повреждены магазин и СТО.
На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь.
Что предшествовало?
В Одессе и Днепре в ночь на 17 февраля прогремели взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной атаке в этих регионах.
- Ранее мы писали, что в течение 16 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.
