Ночью враг атаковал Одессу: поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания

В ночь на 17 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. Есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом - повреждены магазин и СТО.

На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь.

Что предшествовало?

В Одессе и Днепре в ночь на 17 февраля прогремели взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной атаке в этих регионах.

Ранее мы писали, что в течение 16 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

