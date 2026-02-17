Вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі (оновлено)

У ніч проти 17 лютого російські загарбники вкотре атакували Одесу ударними безпілотниками. Є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому - пошкоджено магазин та СТО.

Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога.

Згодом Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

"Цієї ночі повітряна тривога в нашому місті була оголошена 6 разів.

Після нічної атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків - 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеня тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі один з дронів влучив у квартиру на верхніх поверхах багатоквартирного будинку.

Окремо зафіксовано влучання по складських приміщеннях та будівлі СТО - вогнем знищено 2 автомобілі.

Ще один безпілотник впав поблизу приватного будинку, пошкодивши фасад та скління, інший - на території гаражного кооперативу: пошкоджено 7 гаражів та 2 автомобілі.

Що передувало?

В Одесі та Дніпрі в ніч на 17 лютого пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про повітряну атаку в цих регіонах.

Раніше ми писали, що протягом 16 лютого російські війська понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

