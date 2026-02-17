Вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі (оновлено)
У ніч проти 17 лютого російські загарбники вкотре атакували Одесу ударними безпілотниками. Є постраждалі.
У ніч проти 17 лютого російські загарбники вкотре атакували Одесу ударними безпілотниками. Є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому - пошкоджено магазин та СТО.
Наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога.
Згодом Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.
"Цієї ночі повітряна тривога в нашому місті була оголошена 6 разів.
Після нічної атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків - 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Інший - середнього ступеня тяжкості. Обидва госпіталізовані. Ще одній жінці надана допомога на місці", - йдеться в повідомленні.
Оновлення
Начальник ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі один з дронів влучив у квартиру на верхніх поверхах багатоквартирного будинку.
Окремо зафіксовано влучання по складських приміщеннях та будівлі СТО - вогнем знищено 2 автомобілі.
Ще один безпілотник впав поблизу приватного будинку, пошкодивши фасад та скління, інший - на території гаражного кооперативу: пошкоджено 7 гаражів та 2 автомобілі.
Що передувало?
В Одесі та Дніпрі в ніч на 17 лютого пролунали вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про повітряну атаку в цих регіонах.
- Раніше ми писали, що протягом 16 лютого російські війська понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль