УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5584 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
5 786 13

Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 16 лютого (оновлено)

шахеди

Ввечері 16 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 18:44 - БпЛА на північ Сумщини, курсом на Вороніж.

О 18:47 - БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг.

О 18:49 - КАБи на Донеччину, Дніпропетровщину.

О 18:52 - Група БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський, Шостку.

О 19:07 - БпЛА з Чорного моря курсом на Затоку.

Оновлена інформація

О 19:51 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух БпЛА: 

  • на сході Чернігівщини, в районі Коропа.
  • на півночі Сумщини, в районі Воронежа.
  • на сході Сумщини курсом на Буринь.
  • кілька груп БпЛА з Чорного моря курсом на Чорноморськ, Вилкове.

О 19:57 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 19:58 - Швидкісна ціль на Кривий Ріг.

О 20:03 -  БпЛА на Білгород-Дністровський.

Оновлена інформація

О 20:21 - БпЛА східніше Запоріжжя.

О 20:22 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:29 - БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

О 20:38 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Донеччину.

Оновлена інформація

О 20:48 - Групи ворожих БпЛА: 

  • на півночі Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський.
  • на півночі Сумщини курсом на Вороніж, Кролевець.

О 21:07 - БпЛА з Чорного моря курсом на Чорноморськ.

О 21:11 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:29 - БпЛА за сходу на Дніпро.

О 21:37 - БпЛА з Чорного моря на Очаків.

О 21:41 - КАБи на Донеччину.

Оновлена інформація

О 22:18 - повідомляється про рух БпЛА: 

  • в центральній частині Сумщини курсом на південь;
  • в р-ні. Краснопавлівки, вектором руху на Харків;
  • в р-ні. Нижньодніпровського національного природнього парку, вектором руху на Очаків.

О 22:41 - БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину та групи ворожих дронів в р-ні. н.п. Краснопілля, Боромля та Кириківка, курсом на Полтавщину.

О 22:53 - КАБи на Запоріжжі.

Оновлена інформація

О 22:58 - БпЛА на Лубни з півночі.

О 23:15 - БпЛА на Полтавщині у напрямку Кременчука, Полтави та Миргорода з півночі та північного сходу.

О 23:40 - Групи ворожих ударних БпЛА з півночі та сходу Сумщини рухаються у напрямку центру Полтавщини, вектором руху на Кременчук.

О 23:47 - Групи БпЛА наближаються до Кременчука переважно з північного напрямку.

О 23:48 - Декілька груп ворожих БпЛА у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини.

Оновлена інформація

О 00:02 - Групи ворожих ударних БпЛА на сході Харківщини, вектор руху Полтавщина.

О 00:07 - Ворожі БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.

О 00:16 - Ворожі БпЛА на Кропивницький зі сходу.

О 00:25 - Повітряні сили повідомляють про російські дрони: 

  • Групи ворожих БпЛА з Сумщини через Полтавщину вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький);
  • Групи ворожих БпЛА з Харківщини через Полтавщину вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький);
  • Групи ворожих БпЛА через Херсонщину та північний схід Миколаївщини вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький).

О 00:43 - Декілька ворожих БпЛА в р-ні. Оржиці через Черкащину у напрямку Київщини.

Оновлена інформація

О 00:54 - Групи ворожих БпЛА через Миколаївщину, Кіровоградщину північно-західним курсом у напрямку Черкащини.

О 01:00 - Декілька ворожих БпЛА у Чорному морі вектором руху на Одесу.

О 01:06 - Ворожі БпЛА в р-ні. Переяслава у напрямку Києва.

Оновлена інформація

О 01:16 - Ворожі БпЛА наближаються до Кременчука з північного сходу.

О 01:30 - Ворожі БпЛА наближаються до Дніпра з північного сходу.

О 01:39 - Ворожі БпЛА повз Ржищів, Обухів, Васильків у західному напрямку.

О 01:48 - БпЛА з Київщини на Житомирщину західним курсом. Також БпЛА в р-ні. Бершаді західним курсом.

Бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Київській телевежі у 2022 році: повідомлено про підозру ще одному генералу РФ. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5875) обстріл (34108) атака (1534) Шахед (2217)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А Зеленський в обід попереджав, що рашисти готують новий обстріл України!
І як йому після цього не вірити???

Також Зеленський повідомив, що зимою буде холодно, навесні птахи повернуться з вирію, літом буде спекотно, а восени дощитиме.🤹‍♂️
показати весь коментар
16.02.2026 19:29 Відповісти
+7
Кацапськи покидьки почали готуватися до переговорів у Женеві...
показати весь коментар
16.02.2026 21:13 Відповісти
+2
От добре, що є такі втвкачі, як ти! Заліз, понив, і одразу всіх попустило...
показати весь коментар
16.02.2026 20:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Зеленський в обід попереджав, що рашисти готують новий обстріл України!
І як йому після цього не вірити???

Також Зеленський повідомив, що зимою буде холодно, навесні птахи повернуться з вирію, літом буде спекотно, а восени дощитиме.🤹‍♂️
показати весь коментар
16.02.2026 19:29 Відповісти
От добре, що є такі втвкачі, як ти! Заліз, понив, і одразу всіх попустило...
показати весь коментар
16.02.2026 20:47 Відповісти
Де ти ниття побачив?🤔
Давай я тебе підбадьору!
Нехай 1000 від Зеленського вже потрачена, але ще є безкоштовні 3 тис. км. подорожей Укрзалізницею!

Підспівуй!
Три-чотири!

Ти сядеш у поїзд, хай собі їде
Може у Прагу, може у Відень.
Мокрі дерева бігтимуть слідом,
Лишиш позаду всі радощі й біди.
показати весь коментар
16.02.2026 21:40 Відповісти
Відбитий наглухо... Ну справді у ухилєса є час сторчити якусь муйню...
показати весь коментар
17.02.2026 08:34 Відповісти
Втікач, ухилес, є час строчити...
Ти такий обізнаний.

Не підкажеш, куди я чорно-червону футболку поклав в суботу?
Не можу знайти.🤔

Я в Чехії з 2011 року.
Працюю офіційно, орендую житло, сплачую податки і медичне страхування.
"Строчити" маю час, бо іноді маю відпочинок.
Буду працювати 24/7, бо в тебе підгорає🔥?
Сядь на сніг і загаси свою агресію!

В 2019 році люди захотіли вічного кварталу.
До мене які запитання?
Передивися ще раз святкування 30 річниці Незалежності України і тобі полегшає.
Сердючка, Паж, хлопчики зайчики....
показати весь коментар
17.02.2026 10:15 Відповісти
всім вітання з "Днем єдності" !

що, вже забули про такий ЗЄльоний праздник ?

навіть ЗЄля не поздоровив.
пічаль

.
показати весь коментар
16.02.2026 21:57 Відповісти
Зеленський за останні роки так "об'єднав" українців, що хай Бог боронить!
показати весь коментар
16.02.2026 22:24 Відповісти
він усі роки об'єднував українців !

починаючи ще із зображення гуцулів в своєму поганому кварталі

.
показати весь коментар
16.02.2026 23:00 Відповісти
Кацапськи покидьки почали готуватися до переговорів у Женеві...
показати весь коментар
16.02.2026 21:13 Відповісти
Щоб там кацапурам у Женеві заціпило назавжди ,
так як ця мразь немає права на життя !!
показати весь коментар
16.02.2026 23:11 Відповісти
Вночі та на ранок 17 лютого можлива масована ракетна атака на Україну: у Росії відбувся виліт Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101. Про це інформують моніторингові спільноти, як-от https://t.me/war_monitor/37598 monitor.
Наразі мовиться про три борти Ту-95МС, що стартували з аеродрому "Оленья". Та ця кількість може зростати. Ці носії крилатих ракет Х-101 попрямували у бік Каспійського регіону Росії.
На найближчих рубежах ймовірних пусків ракет, а це у межах Саратовської області, літаки будуть приблизно від 03:40.
показати весь коментар
17.02.2026 01:55 Відповісти
Так після останнього обстрілу Зеленський посилив ППО 🤔. По карті тривог наче все по старому, летять як і летіли.
показати весь коментар
17.02.2026 02:07 Відповісти
В рашистів тривожне питання: "что єто бьіло?":

показати весь коментар
17.02.2026 08:38 Відповісти
 
 