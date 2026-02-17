Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 16 лютого (оновлено)

Ввечері 16 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:44 - БпЛА на північ Сумщини, курсом на Вороніж.

О 18:47 - БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг.

О 18:49 - КАБи на Донеччину, Дніпропетровщину.

О 18:52 - Група БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський, Шостку.

О 19:07 - БпЛА з Чорного моря курсом на Затоку.

Оновлена інформація

О 19:51 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух БпЛА:

на сході Чернігівщини, в районі Коропа.

на півночі Сумщини, в районі Воронежа.

на сході Сумщини курсом на Буринь.

кілька груп БпЛА з Чорного моря курсом на Чорноморськ, Вилкове.

О 19:57 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 19:58 - Швидкісна ціль на Кривий Ріг.

О 20:03 - БпЛА на Білгород-Дністровський.

О 20:21 - БпЛА східніше Запоріжжя.

О 20:22 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:29 - БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

О 20:38 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Донеччину.

О 20:48 - Групи ворожих БпЛА:

на півночі Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський.

на півночі Сумщини курсом на Вороніж, Кролевець.

О 21:07 - БпЛА з Чорного моря курсом на Чорноморськ.

О 21:11 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:29 - БпЛА за сходу на Дніпро.

О 21:37 - БпЛА з Чорного моря на Очаків.

О 21:41 - КАБи на Донеччину.

О 22:18 - повідомляється про рух БпЛА:

в центральній частині Сумщини курсом на південь;

в р-ні. Краснопавлівки, вектором руху на Харків;

в р-ні. Нижньодніпровського національного природнього парку, вектором руху на Очаків.

О 22:41 - БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину та групи ворожих дронів в р-ні. н.п. Краснопілля, Боромля та Кириківка, курсом на Полтавщину.

О 22:53 - КАБи на Запоріжжі.

О 22:58 - БпЛА на Лубни з півночі.

О 23:15 - БпЛА на Полтавщині у напрямку Кременчука, Полтави та Миргорода з півночі та північного сходу.

О 23:40 - Групи ворожих ударних БпЛА з півночі та сходу Сумщини рухаються у напрямку центру Полтавщини, вектором руху на Кременчук.

О 23:47 - Групи БпЛА наближаються до Кременчука переважно з північного напрямку.

О 23:48 - Декілька груп ворожих БпЛА у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини.

О 00:02 - Групи ворожих ударних БпЛА на сході Харківщини, вектор руху Полтавщина.

О 00:07 - Ворожі БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря.

О 00:16 - Ворожі БпЛА на Кропивницький зі сходу.

О 00:25 - Повітряні сили повідомляють про російські дрони:

Групи ворожих БпЛА з Сумщини через Полтавщину вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький);

Групи ворожих БпЛА з Харківщини через Полтавщину вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький);

Групи ворожих БпЛА через Херсонщину та північний схід Миколаївщини вектором руху на Кіровоградщину (Кропивницький).

О 00:43 - Декілька ворожих БпЛА в р-ні. Оржиці через Черкащину у напрямку Київщини.

О 00:54 - Групи ворожих БпЛА через Миколаївщину, Кіровоградщину північно-західним курсом у напрямку Черкащини.

О 01:00 - Декілька ворожих БпЛА у Чорному морі вектором руху на Одесу.

О 01:06 - Ворожі БпЛА в р-ні. Переяслава у напрямку Києва.

О 01:16 - Ворожі БпЛА наближаються до Кременчука з північного сходу.

О 01:30 - Ворожі БпЛА наближаються до Дніпра з північного сходу.

О 01:39 - Ворожі БпЛА повз Ржищів, Обухів, Васильків у західному напрямку.

О 01:48 - БпЛА з Київщини на Житомирщину західним курсом. Також БпЛА в р-ні. Бершаді західним курсом.

Бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях!

Раніше Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

