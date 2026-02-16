Россия атакует Украину ударными дронами вечером 16 февраля (обновлено)

Вечером 16 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 18:44 - БПЛА на севере Сумщины, курсом на Воронеж.

В 18:47 - БПЛА на юге Одесской области курсом на Катлабуг.

В 18:49 - КАБы на Донецкую, Днепропетровскую области.

В 18:52 - Группа БПЛА на севере Сумской и Черниговской областей курсом на Новгород-Северский, Шостку.

В 19:07 - БПЛА с Черного моря курсом на Затоку.

Обновленная информация

В 19:51 – Воздушные силы ВСУ сообщают о движении БпЛА:

на востоке Черниговщины, в районе Коропа;

на севере Сумской области, в районе Воронежа;

на востоке Сумской области курсом на Бурынь;

несколько групп БпЛА с Черного моря курсом на Черноморск, Вилково.

В 19:57 - Угроза применения баллистического вооружения.

В 19:58 - Скоростная на Кривой Рог.

В 20:03 – БпЛА на Белгород-Днестровский.

Обновленная информация

В 20:21 - БПЛА восточнее Запорожья.

В 20:22 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 20:29 - БПЛА на Кривой Рог с юга.

В 20:38 - БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом в Донецкую область.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Киевской телебашне в 2022 году: сообщено о подозрении еще одному генералу РФ. ФОТО