Новости Удар по Киевской телебашне
567 3

Ракетный удар по Киевской телебашне в 2022 году: сообщено о подозрении еще одному генералу РФ. ФОТО

российский генерал

Прокуроры Киевской городской прокуратуры заочно сообщили о подозрении российскому генерал-майору, командиру 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

російський генерал

Последствия удара РФ

1 марта 2022 года по его приказу был нанесен ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами Х-101. В результате атаки погибли пять гражданских, шестеро получили ранения.

Повреждены многоэтажные дома, здание телебашни, помещение Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, автосервиса и спорткомплекса.

Подозрения

В августе 2025 года подозрения по этому эпизоду также получили еще два российских генерала - командующий дальней авиацией военно-воздушных сил РФ и командир 121-го тяжелого бомбардировочного полка военно-космических сил России, причастные к подготовке и осуществлению удара.

Краще б самокат на зарядку поставили...
16.02.2026 15:26 Ответить
Ця вежа побудована на старому кладовщі на кістках наших предків. До війни було повір я якщо башта впаде все наладиться настане гарне життя. Коли по ній влучили рашисти я згадав ці слова але вона **** вистояла.
16.02.2026 15:35 Ответить
Звати це падло - ніколай варпаховіч
16.02.2026 15:46 Ответить
 
 