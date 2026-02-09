РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8597 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян Подозрения российским чиновникам и судьям
397 3

Украина объявила подозрение трем судьям из РФ и одной из Крыма за незаконные приговоры украинским пленным

За репрессии в Крыму будут отвечать: судьям РФ инкриминируют соучастие в военных преступлениях

Украинские правоохранители сообщили о подозрении трем судьям Апелляционного военного суда РФ, которые оставили в силе незаконный приговор украинскому военнопленному. В то же время в Украине приговорили к 15 годам заключения "судью" оккупационного суда Крыма, причастную к преследованию украинских военных и активистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Я считаю принципиальным называть вещи своими именами: те, кто выносит незаконные приговоры украинским военным и гражданским, являются соучастниками военных преступлений", - подчеркнул он.

Трое судей РФ получили подозрение

  • Сообщено о подозрении трем судьям Апелляционного военного суда РФ. В 2024 году они фактически оставили в силе незаконный приговор украинскому военнопленному, бойцу ГУР МО Украины, приговоренному почти к 20 годам заключения по сфабрикованным "террористическим" обвинениям.

Вынесен приговор "судье" оккупационного суда Крыма 

Также в Украине вынесен приговор так называемой "судье" оккупационного суда Крыма 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно ее решениями арестовывали украинских военных, преследовали проукраинских активистов и журналистов, в частности крымскотатарского активиста, бывшего политзаключенного Эдема Бекирова.

"Убежден: каждый, кто использовал мантию судьи как прикрытие для репрессий, будет отвечать перед законом", - подчеркнул Кравченко.

Автор: 

судья (2689) Кравченко Руслан (120) подозрение (648)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТРЕБА З ЇХ ДІТЕЙ ТА ОНУКІВ ТА Т.П. ПОЧИНАТИ ЩОБ ТАКІ НЕ РОЖДАЛИСЬ !)
показать весь комментарий
09.02.2026 19:15 Ответить
Найкращі підозри - "самокати". В пекло.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:50 Ответить
Я соромлюсь спитати, а у міжнародний розшук подали? А то як буває з Міндічем і ще сотнями курв, злочин є а забудькуваті судді і прокуЛОЛи по "доброте душевной" забули подати у розшук і катаються ці курви по Європах, бо звідки інтерполу знати, що це злочинець.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:22 Ответить
 
 