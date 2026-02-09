Украина объявила подозрение трем судьям из РФ и одной из Крыма за незаконные приговоры украинским пленным

Украинские правоохранители сообщили о подозрении трем судьям Апелляционного военного суда РФ, которые оставили в силе незаконный приговор украинскому военнопленному. В то же время в Украине приговорили к 15 годам заключения "судью" оккупационного суда Крыма, причастную к преследованию украинских военных и активистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Я считаю принципиальным называть вещи своими именами: те, кто выносит незаконные приговоры украинским военным и гражданским, являются соучастниками военных преступлений", - подчеркнул он.

Трое судей РФ получили подозрение

Сообщено о подозрении трем судьям Апелляционного военного суда РФ. В 2024 году они фактически оставили в силе незаконный приговор украинскому военнопленному, бойцу ГУР МО Украины, приговоренному почти к 20 годам заключения по сфабрикованным "террористическим" обвинениям.

Вынесен приговор "судье" оккупационного суда Крыма

Также в Украине вынесен приговор так называемой "судье" оккупационного суда Крыма 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно ее решениями арестовывали украинских военных, преследовали проукраинских активистов и журналистов, в частности крымскотатарского активиста, бывшего политзаключенного Эдема Бекирова.

"Убежден: каждый, кто использовал мантию судьи как прикрытие для репрессий, будет отвечать перед законом", - подчеркнул Кравченко.