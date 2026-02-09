Україна оголосила підозру трьом суддям з РФ та одній з Криму за незаконні вироки українським полоненим

За репресії в Криму відповідатимуть: суддям рф інкримінують співучасть у воєнних злочинах

Українські правоохоронці повідомили про підозру трьом суддям Апеляційного військового суду РФ, які залишили в силі незаконний вирок українському військовополоненому. Водночас в Україні засудили до 15 років ув’язнення "суддю" окупаційного суду Криму, причетну до переслідування українських військових та активістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Я вважаю принциповим називати речі своїми іменами: ті, хто ухвалює незаконні вироки українським військовим і цивільним є співучасниками воєнних злочинів", - наголосив він.

Троє суддів РФ отримали підозру

  • Повідомлено про підозру трьом суддям Апеляційного військового суду рф. У 2024 році вони фактично залишили в силі незаконний вирок українському військовополоненому, бійцю ГУР МО України, засудженому майже до 20 років ув’язнення за сфабрикованими "терористичними" обвинуваченнями.

Винесено вирок "судді" окупаційного суду Криму 

Також в Україні ухвалено вирок так званій "судді" окупаційного суду Криму 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме її рішеннями арештовували українських військових, переслідували проукраїнських активістів і журналістів, зокрема кримськотатарського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова.

"Переконаний: кожен, хто використав мантію судді як прикриття для репресій, відповідатиме перед законом", - наголосив Кравченко.

ТРЕБА З ЇХ ДІТЕЙ ТА ОНУКІВ ТА Т.П. ПОЧИНАТИ ЩОБ ТАКІ НЕ РОЖДАЛИСЬ !)
09.02.2026 19:15 Відповісти
Найкращі підозри - "самокати". В пекло.
09.02.2026 19:50 Відповісти
Я соромлюсь спитати, а у міжнародний розшук подали? А то як буває з Міндічем і ще сотнями курв, злочин є а забудькуваті судді і прокуЛОЛи по "доброте душевной" забули подати у розшук і катаються ці курви по Європах, бо звідки інтерполу знати, що це злочинець.
09.02.2026 20:22 Відповісти
 
 