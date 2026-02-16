1 232 8

Ракетний удар по Київській телевежі у 2022 році: повідомлено про підозру ще одному генералу РФ. ФОТО

Прокурори Київської міської прокуратури заочно повідомили про підозру російському генерал-майору, командиру 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

1 березня 2022 року за його наказом було здійснено ракетний удар по Києву крилатими ракетами Х-101. Унаслідок атаки загинули п’ятеро цивільних, шестеро отримали поранення.

Пошкоджено багатоповерхові будинки, будівлю телевежі, приміщення Національного університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика, автосервісу та спорткомплексу.

У серпні 2025 року підозри за цим епізодом також отримали ще два російські генерали - командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ та командир 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил росії, які причетні до підготовки та здійснення удару.

Краще б самокат на зарядку поставили...
16.02.2026 15:26 Відповісти
Ця вежа побудована на старому кладовщі на кістках наших предків. До війни було повір я якщо башта впаде все наладиться настане гарне життя. Коли по ній влучили рашисти я згадав ці слова але вона **** вистояла.
16.02.2026 15:35 Відповісти
Звати це падло - ніколай варпаховіч
16.02.2026 15:46 Відповісти
16.02.2026 16:33 Відповісти
16.02.2026 16:38 Відповісти
16.02.2026 16:47 Відповісти
Ну і відео для кращої ідентифікації

https://streamable.com/se3oye
16.02.2026 16:54 Відповісти
прикиньте київска харківська телевежі зруйновані а донецька (2 га в Україні за висотою) успішно досі працює. кацапи на неї розмістили усілякий РЕБ та засоби спостереження за нашими віськами , транслюють свою ТБ пропаганду на підконтрольні Україні теріторії . чому так?
16.02.2026 17:12 Відповісти
 
 