Ракетний удар по Київській телевежі у 2022 році: повідомлено про підозру ще одному генералу РФ. ФОТО

Прокурори Київської міської прокуратури заочно повідомили про підозру російському генерал-майору, командиру 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки удару РФ

1 березня 2022 року за його наказом було здійснено ракетний удар по Києву крилатими ракетами Х-101. Унаслідок атаки загинули п’ятеро цивільних, шестеро отримали поранення.

Пошкоджено багатоповерхові будинки, будівлю телевежі, приміщення Національного університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика, автосервісу та спорткомплексу.

Підозри

У серпні 2025 року підозри за цим епізодом також отримали ще два російські генерали - командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ та командир 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил росії, які причетні до підготовки та здійснення удару.

