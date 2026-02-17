Удар по Днепропетровской области: разрушения и пожары в пяти районах. ФОТО

С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В Днепре в результате атаки повреждены частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили.

Ситуация в Кривом Роге и Каменском районе

В Кривом Роге повреждено предприятие. В Криничанской громаде Каменского района — жилые дома.

Пожары и разрушения в Синельниковском районе

В Покровской громаде горел частный дом.

Атаки на Никопольщине

Пострадали Никополь, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены инфраструктура, магазины, учебный центр, многоквартирные дома и около десятка автомобилей.





