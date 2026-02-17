Удар по Дніпропетровщині: руйнування та пожежі в п’яти районах. ФОТО
З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені приватне підприємство, адміністративні будівлі, житлові оселі та автівки.
Ситуація у Кривому Розі та Кам'янському районі
У Кривому Розі пошкоджене підприємство. У Криничанській громаді Кам'янського району — житлові будинки.
Пожежі та руйнування у Синельниківському районі
У Покровській громаді горів приватний будинок.
Атаки на Нікопольщині
Постраждали Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, магазини, навчальний центр, багатоквартирні будинки та близько десятка автомобілів.
