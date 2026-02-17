Окупанти вночі атакували Дніпро балістичними ракетами: виникла масштабна пожежа

Вночі 17 лютого у Дніпрі пролунали потужні вибухи. У місті виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на начальника ОВА Олександра Ганжу.

"В одному з районів міста сталася пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та авто.

Попередньо, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

В Одесі та Дніпрі в ніч на 17 лютого пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про повітряну атаку в цих регіонах.

Раніше ми писали, що протягом 16 лютого російські війська понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

