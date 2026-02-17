РУС
Новости Атака на Днепр
Оккупанты ночью атаковали Днепр баллистическими ракетами: возник масштабный пожар

В Днепре пожар после вражеской атаки

Ночью 17 февраля в Днепре прогремели мощные взрывы. В городе возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Александра Ганжу.

"В одном из районов города произошел пожар. Повреждены административное здание и автомобиль.

Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В Одессе и Днепре в ночь на 17 февраля прогремели взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной атаке в этих регионах.

  • Ранее мы писали, что в течение 16 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

ISW: ЗСУ має найбільший успіх на фронті за 2,5 роки
За чотири дні вдалося звільнити від окупантів територію у понад 200 квадратних кілометрів.
показать весь комментарий
17.02.2026 07:02 Ответить
У Ірана є балістичні ракети. У зеленої влади є крилатий фламіндіч Штіллермана, да і той, того, москалі розбомбили.
показать весь комментарий
17.02.2026 07:12 Ответить
 
 