Оккупанты ночью атаковали Днепр баллистическими ракетами: возник масштабный пожар
Ночью 17 февраля в Днепре прогремели мощные взрывы. В городе возник масштабный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Александра Ганжу.
"В одном из районов города произошел пожар. Повреждены административное здание и автомобиль.
Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
В Одессе и Днепре в ночь на 17 февраля прогремели взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной атаке в этих регионах.
- Ранее мы писали, что в течение 16 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.
