Оккупанты ночью атаковали Днепр баллистическими ракетами: возник масштабный пожар

Ночью 17 февраля в Днепре прогремели мощные взрывы. В городе возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Александра Ганжу.

"В одном из районов города произошел пожар. Повреждены административное здание и автомобиль.

Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В Одессе и Днепре в ночь на 17 февраля прогремели взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной атаке в этих регионах.

Ранее мы писали, что в течение 16 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

