УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14069 відвідувачів онлайн
Новини Ракетна атака
4 659 15

Росія атакує Україну ракетами (оновлено)

Ракети над Сумщиною та Миколаївщиною: атака РФ триває

Зранку 17 лютого російські загарбники завдають ракетного удару по Україні.

Зранку 17 лютого російські загарбники завдають ракетного удару по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рух ракет

6:05 - Швидкісна ціль Сумщина курсом на Полтавщину.

6:06 -  Швидкісна ціль Миколаївка (Сумщина) курс південно-західний.

6:07 - Швидкісні цілі заходять на Миколаївщину з Херсонщини курс північно-західний.

6:08 - Ще швидкісна на Сумщині через Чернігівщину у напрямку Київщини.

6:08 - Ще швидкісні цілі заходять на Миколаївщину з Херсонщини курс північно-західний.

6:10 - Ракети з Сумщини на Полтавщині у напрямку Кременчука.

6:13 - Групи ракет північніше Миколаєва у напрямку Одещини

6:15 - Ракети на Полтавщині зміни напрямок проходять повз Черкаси південно-західним курсом.

6:22 - Групи ракет через Чорне море наближаються до Одеси

6:23 -  Ще ракети прямують у напрямку Затоки.

6:25 - Групи ракет вздовж межі Миколаївської та Одеської областей у напрямку Вінниччини.

6:26 - Ракета на Одесу.

6:29 - Ракета повз Іванівку (Одещина) курсом на Вінниччину.

6:33 - Крилаті ракети в р-ні. Теплика та Гайсина курс північно-західний.

 6:36 - Ракети тримають курс на Вінницю.

6:44 - Крилаті ракети повз Шаргород у напрямку Кам'янець-Подільського.

6:57 - Крилаті ракети на Тернопільщині у напрямку Івано-Франківщини.

7:04 - Ракета повз Бурштин (Івано-Франківщина) у західному напрямку.

"Пролунала серія вибухів у Бурштині на Івано-Франківщині", повідомляє Суспільне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ завдала удару по транспортній інфраструктурі в Кривому Розі (оновлено)

Автор: 

крилаті ракети (1121) обстріл (34141) ракети (4419) Повітряні сили (3421)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Ну а ми у відповідь ДВУШЕЧКУ на москву відправимо (((
показати весь коментар
17.02.2026 07:17 Відповісти
+5
⚡️Майже половину ракет ліквідовано менш ніж за 30 хвилин - сили ППО результативно працюють
показати весь коментар
17.02.2026 06:35 Відповісти
+5
Атака дронів на РФ: горить НПЗ, закрито п'ять аеропортів, у Казані проблеми зі світлом
показати весь коментар
17.02.2026 06:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⚡️Майже половину ракет ліквідовано менш ніж за 30 хвилин - сили ППО результативно працюють
показати весь коментар
17.02.2026 06:35 Відповісти
Ти в це віриш?
показати весь коментар
17.02.2026 06:42 Відповісти
світло є значить правда
показати весь коментар
17.02.2026 06:52 Відповісти
Скавулиш?
показати весь коментар
17.02.2026 07:48 Відповісти
Атака дронів на РФ: горить НПЗ, закрито п'ять аеропортів, у Казані проблеми зі світлом
показати весь коментар
17.02.2026 06:37 Відповісти
Іноді кайф війни в тому, що щодня є привід випити, або напитися.
показати весь коментар
17.02.2026 12:57 Відповісти
❗️5 ракет лишилося у повітряному просторі України, - Ваньок
показати весь коментар
17.02.2026 06:38 Відповісти
Ванька все знає
показати весь коментар
17.02.2026 07:00 Відповісти
❗4 ракети на Бурштинську ТЕС
показати весь коментар
17.02.2026 07:03 Відповісти
Уже две ракеты на Бурштын
показати весь коментар
17.02.2026 07:10 Відповісти
Ну а ми у відповідь ДВУШЕЧКУ на москву відправимо (((
показати весь коментар
17.02.2026 07:17 Відповісти
Трамп перед зустріччю в Женеві: Україні «краще швидко сісти за стіл переговорів»... гра в чотири руки продовжується...
показати весь коментар
17.02.2026 07:43 Відповісти
А наш пісюн іграє на роялє..
показати весь коментар
17.02.2026 07:52 Відповісти
Шашлычника надежно спрятали от них?
показати весь коментар
17.02.2026 07:58 Відповісти
 
 