Росія атакує Україну ракетами (оновлено)
Зранку 17 лютого російські загарбники завдають ракетного удару по Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.
Рух ракет
6:05 - Швидкісна ціль Сумщина курсом на Полтавщину.
6:06 - Швидкісна ціль Миколаївка (Сумщина) курс південно-західний.
6:07 - Швидкісні цілі заходять на Миколаївщину з Херсонщини курс північно-західний.
6:08 - Ще швидкісна на Сумщині через Чернігівщину у напрямку Київщини.
6:08 - Ще швидкісні цілі заходять на Миколаївщину з Херсонщини курс північно-західний.
6:10 - Ракети з Сумщини на Полтавщині у напрямку Кременчука.
6:13 - Групи ракет північніше Миколаєва у напрямку Одещини
6:15 - Ракети на Полтавщині зміни напрямок проходять повз Черкаси південно-західним курсом.
6:22 - Групи ракет через Чорне море наближаються до Одеси
6:23 - Ще ракети прямують у напрямку Затоки.
6:25 - Групи ракет вздовж межі Миколаївської та Одеської областей у напрямку Вінниччини.
6:26 - Ракета на Одесу.
6:29 - Ракета повз Іванівку (Одещина) курсом на Вінниччину.
6:33 - Крилаті ракети в р-ні. Теплика та Гайсина курс північно-західний.
6:36 - Ракети тримають курс на Вінницю.
6:44 - Крилаті ракети повз Шаргород у напрямку Кам'янець-Подільського.
6:57 - Крилаті ракети на Тернопільщині у напрямку Івано-Франківщини.
7:04 - Ракета повз Бурштин (Івано-Франківщина) у західному напрямку.
"Пролунала серія вибухів у Бурштині на Івано-Франківщині", повідомляє Суспільне.
