Росія атакує Україну ракетами (оновлено)

Зранку 17 лютого російські загарбники завдають ракетного удару по Україні.

Зранку 17 лютого російські загарбники завдають ракетного удару по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рух ракет

6:05 - Швидкісна ціль Сумщина курсом на Полтавщину.

6:06 - Швидкісна ціль Миколаївка (Сумщина) курс південно-західний.

6:07 - Швидкісні цілі заходять на Миколаївщину з Херсонщини курс північно-західний.

6:08 - Ще швидкісна на Сумщині через Чернігівщину у напрямку Київщини.

6:08 - Ще швидкісні цілі заходять на Миколаївщину з Херсонщини курс північно-західний.

6:10 - Ракети з Сумщини на Полтавщині у напрямку Кременчука.

6:13 - Групи ракет північніше Миколаєва у напрямку Одещини

6:15 - Ракети на Полтавщині зміни напрямок проходять повз Черкаси південно-західним курсом.

6:22 - Групи ракет через Чорне море наближаються до Одеси

6:23 - Ще ракети прямують у напрямку Затоки.

6:25 - Групи ракет вздовж межі Миколаївської та Одеської областей у напрямку Вінниччини.

6:26 - Ракета на Одесу.

6:29 - Ракета повз Іванівку (Одещина) курсом на Вінниччину.

6:33 - Крилаті ракети в р-ні. Теплика та Гайсина курс північно-західний.

6:36 - Ракети тримають курс на Вінницю.

6:44 - Крилаті ракети повз Шаргород у напрямку Кам'янець-Подільського.

6:57 - Крилаті ракети на Тернопільщині у напрямку Івано-Франківщини.

7:04 - Ракета повз Бурштин (Івано-Франківщина) у західному напрямку.

"Пролунала серія вибухів у Бурштині на Івано-Франківщині", повідомляє Суспільне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ завдала удару по транспортній інфраструктурі в Кривому Розі (оновлено)