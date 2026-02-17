Россия атакует Украину ракетами

Утром 17 февраля российские захватчики наносят ракетный удар по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

Движение ракет

6:05 - Скоростная цель Сумщина курсом на Полтавщину.

6:06 - Скоростная цель Николаевка (Сумская область) курс юго-западный.

6:07 - Скоростные цели заходят на Николаевскую область из Херсонской области курсом северо-западным.

6:08 - Еще скоростная в Сумской области через Черниговскую область в направлении Киевской области.

6:08 - Еще скоростные цели заходят на Николаевщину с Херсонщины курс северо-западный.

6:10 - Ракеты с Сумщины на Полтавщину в направлении Кременчуга.

6:13 - Группы ракет севернее Николаева в направлении Одесской области

6:15 - Ракеты на Полтавщине изменили направление и проходят мимо Черкасс юго-западным курсом.

