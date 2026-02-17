РУС
Россия атакует Украину ракетами

Ракеты над Сумской и Николаевской областями: атака РФ продолжается

Утром 17 февраля российские захватчики наносят ракетный удар по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

Движение ракет

6:05 - Скоростная цель Сумщина курсом на Полтавщину.

6:06 - Скоростная цель Николаевка (Сумская область) курс юго-западный.

6:07 - Скоростные цели заходят на Николаевскую область из Херсонской области курсом северо-западным.

6:08 - Еще скоростная в Сумской области через Черниговскую область в направлении Киевской области.

6:08 - Еще скоростные цели заходят на Николаевщину с Херсонщины курс северо-западный.

6:10 - Ракеты с Сумщины на Полтавщину в направлении Кременчуга.

6:13 - Группы ракет севернее Николаева в направлении Одесской области

6:15 - Ракеты на Полтавщине изменили направление и проходят мимо Черкасс юго-западным курсом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре в Кривом Роге (обновлено)

+7
Ну а ми у відповідь ДВУШЕЧКУ на москву відправимо (((
показать весь комментарий
17.02.2026 07:17 Ответить
+5
⚡️Майже половину ракет ліквідовано менш ніж за 30 хвилин - сили ППО результативно працюють
показать весь комментарий
17.02.2026 06:35 Ответить
+4
Атака дронів на РФ: горить НПЗ, закрито п'ять аеропортів, у Казані проблеми зі світлом
показать весь комментарий
17.02.2026 06:37 Ответить
Ти в це віриш?
показать весь комментарий
17.02.2026 06:42 Ответить
світло є значить правда
показать весь комментарий
17.02.2026 06:52 Ответить
Скавулиш?
показать весь комментарий
17.02.2026 07:48 Ответить
Зазвичай двунам не відповідаю але для тебе зроблю виключення......йди нах.....
показать весь комментарий
17.02.2026 08:38 Ответить
❗️5 ракет лишилося у повітряному просторі України, - Ваньок
показать весь комментарий
17.02.2026 06:38 Ответить
Ванька все знає
показать весь комментарий
17.02.2026 07:00 Ответить
❗4 ракети на Бурштинську ТЕС
показать весь комментарий
17.02.2026 07:03 Ответить
Уже две ракеты на Бурштын
показать весь комментарий
17.02.2026 07:10 Ответить
Трамп перед зустріччю в Женеві: Україні «краще швидко сісти за стіл переговорів»... гра в чотири руки продовжується...
показать весь комментарий
17.02.2026 07:43 Ответить
А наш пісюн іграє на роялє..
показать весь комментарий
17.02.2026 07:52 Ответить
Шашлычника надежно спрятали от них?
показать весь комментарий
17.02.2026 07:58 Ответить
 
 