РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре в Кривом Роге (обновлено)

Россия нанесла удар по Кривому Рогу

Вечером понедельника, 16 февраля, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. 

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Он призвал до отбоя находиться в укрытиях. 

Обновление

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что РФ попала по транспортной инфраструктуре.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Атака на Украину

Также вечером 16 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

В 19:58 сообщалось о скоростной цели на Кривой Рог.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее президент Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара.

Вилкул Александр (34) Кривой Рог (433) ракеты (422) баллистические ракеты (185) Днепропетровская область (1450) Криворожский район (255)
Почалось блін. Не встигли щось полагодити, знову обстріл. Ще і морози.
Зебіл вийшов в ефір і попередив мерів щоб збивали ракети, бо ж світла не стане
Отак і живемо
16.02.2026 20:32 Ответить
Бо деяким зеленим звиздоболам треба меньше патякати про те, що ми відновили і де саме відновили.
16.02.2026 20:54 Ответить
В Кривому Розі усе одне ніхто нічого не відновляв.
16.02.2026 21:13 Ответить
Відновляли. Бо кар'єри ахметова не працювали лише кілька днів. Це я знаю, тому що живу не далеко від КР.
16.02.2026 21:18 Ответить
 
 