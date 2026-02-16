РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре в Кривом Роге (обновлено)

Вечером понедельника, 16 февраля, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он призвал до отбоя находиться в укрытиях.

Обновление

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что РФ попала по транспортной инфраструктуре.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Атака на Украину

Также вечером 16 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

В 19:58 сообщалось о скоростной цели на Кривой Рог.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее президент Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Киевской телебашне в 2022 году: сообщено о подозрении еще одному генералу РФ. ФОТО