РФ завдала удару по транспортній інфраструктурі в Кривому Розі (оновлено)

РОсія завдала удару по Кривому Рогу

Увечері понеділка, 16 лютого, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Він закликав до відбою перебувати в укриттях. 

Оновлення

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що РФ поцілила по транспортній інфраструктурі.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Атака на Україну

Також увечері 16 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. 

О 19:58  повідомлялося про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше президент Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

Почалось блін. Не встигли щось полагодити, знову обстріл. Ще і морози.
Зебіл вийшов в ефір і попередив мерів щоб збивали ракети, бо ж світла не стане
Отак і живемо
16.02.2026 20:32 Відповісти
Бо деяким зеленим звиздоболам треба меньше патякати про те, що ми відновили і де саме відновили.
16.02.2026 20:54 Відповісти
В Кривому Розі усе одне ніхто нічого не відновляв.
16.02.2026 21:13 Відповісти
Відновляли. Бо кар'єри ахметова не працювали лише кілька днів. Це я знаю, тому що живу не далеко від КР.
16.02.2026 21:18 Відповісти
ну так ці кілька днів обстрілювали ахметівські заводи по збагаченню руди.
16.02.2026 21:38 Відповісти
я как криворожанин говорю тебе - не трынди!
16.02.2026 22:47 Відповісти
Кривой Рог регулярно обстреливают с 2022 года и это не зависит кто и в какой эфир "вышел"!
16.02.2026 22:49 Відповісти
Карма мабуть
17.02.2026 08:57 Відповісти
 
 