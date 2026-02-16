РФ завдала удару по транспортній інфраструктурі в Кривому Розі (оновлено)
Увечері понеділка, 16 лютого, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Він закликав до відбою перебувати в укриттях.
Оновлення
Згодом голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що РФ поцілила по транспортній інфраструктурі.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Атака на Україну
Також увечері 16 лютого триває атака російських дронів на українські міста.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
О 19:58 повідомлялося про швидкісну ціль на Кривий Ріг.
Бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше президент Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зебіл вийшов в ефір і попередив мерів щоб збивали ракети, бо ж світла не стане
Отак і живемо