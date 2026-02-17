Ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали
У ніч проти вівторка, 17 лютого 2026 року, війська РФ намагалися атакувати територію Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі цілі збито
Завдяки професійній роботі ППО маємо збиття повітряних цілей ворога.
"На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
Атака 17 лютого на Україну
- Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.
- З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
- Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
Ksenia VB
17.02.2026 09:03
