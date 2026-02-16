Розвідка доповідає про підготовку РФ до масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці. За словами глави держави, російські атаки постійно "еволюціонують".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ готується до нового удару

"Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, "еволюціонують". Зло теж розвивається. На жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів", - сказав очільник держави. 

Він зазначив, що будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів.

"Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно. Важливо, щоб партнери не мовчали", - додав президент.

Мирний процес

Також Зеленський зазначив, що "зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей" між Україною США та РФ.

"Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім це стосується Сполучених Штатів. Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодилися на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь – безумовно й довготривало. Росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював", - наголосив президент.

бляха, ну вже два дні він так випрошує обстріл, от будь я москалем - запустив би чисто з принципу - говориш - тримай..
падла, квн з нього так і пре
16.02.2026 22:01 Відповісти
Мразота, тиж зруйнував всі ракетні та програми ППО-ПРО України. Шо там в пустоті можна налаштувати - кулемети 12,7 калібру - так проти ракет, тай шахедів, це ніщо. Яка ж с...ка обрала цього дегенерата верховним головкомом - він нічого не знав, не знає та знати не буде в будь якій справі.
16.02.2026 22:14 Відповісти
Зараз комік в стилі фарсу видасть указ ППО налаштуватися правильно.
Взяв під особистий контроль?
Тепер буду спати спокійно - ЛІДОР все порішав!
Правда Путло Погане має інші наміри, але то таке ... ми ж ЛІДОРУ маємо вірити!
сьогодні за гашеткою кулемету у мобільній групі буде сам ЗЄлєнський !

всьо під його особистим контролем

.
Порозставляй вогневі точки і хер вони прорвуться
Так так і виглядає, що сам і просить. Навіть 18 нещасних бпла вдень на москву були не в .... Ні в красну армію.
Запусти більше !
Чи легше задурно по клаві стукати ?
А в мене доступ до фінансів, до управління військом? Я чесно навіть не знаю як вам відпости культурно 😸.
Трава - зеленеть! Гвозди - не торчать!
Шашлычник
Це для кого він каже? Якщо до військових то це кажуть не по ТВ, якщо для людей, то треба казати "Я налаштував роботу ПВО в звязку з прогнозовонним нападом ворога". А так як він каже то це для майбутьніх виборів.
То называется - пердеж в атмосферу.
Сам Боневтік вже покинув Україну перед обстрілом?
А кулі ж ви думали, шо без налаштування особисто ВладімСаничем жодна ракета в ППО не стартує.
Мабуть їх освячують перед прожектором Реребудови Екраном Марафону ... Як Кашпіровський по методиці А.Чумака
Відеоторчок
🙁Німеччина фактично вичерпала запаси ракет для систем ППО для України, - міністр закордонних справ країни Вадефуль.
Подивіться ось це відео і зрозумієте чого вичерпано - https://www.youtube.com/watch?v=PGvClVpbmUs&t=648s
ППО може добре працювати на і Таурусах. Збивати ворожі ракети оптом, на етапі їх виробництва, в одному місці більш ефективно ніж ганятися за кожною окремо.
💩🛸🤡💩💩🤡
Ну вы поняли да. Настройте там все правильно. Чтоб все как надо. Как у людей. Чтоб не стыдно было перед людями. Кто настроит все неправильно получит втык. Слышал Кличко? Давай, не балуйся. Работай.
- клади асфальт в сніг ! Так ...?
Розвідка доповідає про підготовку РФ до масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно, - Зеленський.

Українці це розуміють і без тебе Вова!

Це тобі дебілу розвідка змушена доповідати, бо ти постійно "в термінових відрядженнях", коли відбуваються масовані обстріли по Україні.
"Правильно" це "з" шашликами чи "без"..
Якщо вночі масований обстріл, то який сенс завтра починати перемовини з терористами ???
Невже в нашій делегації мазохісти ???
У чому сенс зустрічей, кожна з яких супроводжується звірячими обстрілами, придурку?
Санич, дай рецепти як запарювати мівіну в бойових умовах💩
Виродок квартальний.
Дурні мантри дурної жаби.
Ти Верховний Черчегавел Боунапарт чи коментатор на радіо????
як може бути щось в державі правильно .якщо з 2019 року нею "кермує" прорашистський зрадник???
так, він повинен все
Кодман, ти брат Цукермана? З ракетними програмами (наприклад Спасан на 800 км) були б три місяці обстрілів Мааскви українською балістикою, чучєло зєльоне!
🤡 сратег ... обдвіганий ...
Без тебе пво дивиться дулом в землю , а як сказав, то вже повернули їх дулом вверх! О дякую найвеличніший!
Татьяна, зникни разом зі своїм призелентом
Ваш ПрИ ЗЄ Лєнт охоТчий до пиару
Все кипит и все сырое. Его деятельность похоже на попытки импотента заняться любовью.
ця зелена псіна не хоче бути як попередники, і ***** в очко не дивитися, і не розмінувовувати Чонгар і
і не забити в нуль українски ракетні програми, і не будувати їбучі дороги пo яких кацапняві танки за день дібралися до Херсона...
те все не він - те все попередники!
Вітя, як там з ногами?
все нормальмо, 500 метрів не знаю чи пройду, але шкребтися буду..
а 22 - 25 отсрочка!
