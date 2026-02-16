Розвідка доповідає про підготовку РФ до масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно, - Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці. За словами глави держави, російські атаки постійно "еволюціонують".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ готується до нового удару

"Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, "еволюціонують". Зло теж розвивається. На жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів", - сказав очільник держави.

Він зазначив, що будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів.

"Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно. Важливо, щоб партнери не мовчали", - додав президент.

Мирний процес

Також Зеленський зазначив, що "зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей" між Україною США та РФ.

"Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім це стосується Сполучених Штатів. Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодилися на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь – безумовно й довготривало. Росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював", - наголосив президент.

