Зеленський оголосив про енергетичний "Рамштайн" у Франції

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення цього тижня міжнародних зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" у Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами глави держави, напередодні заходів він заслухав доповідь віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Під час наради визначили ключові потреби енергетичного сектору.

Президент уточнив, що на зустрічах будуть представлені країни "Групи семи". Також участь візьмуть партнери з Північної Європи та Балтії. Очікується присутність міністрів зі США, Канади та держав ЄС.

Також читайте: Зеленський: Попереду холодні дні, реагуйте на повітряну тривогу

Підтримка енергетики на міжнародному рівні

Зеленський наголосив, що українська сторона підготувала конкретні запити. Міністр енергетики зосередиться саме на цих пакетах підтримки.

"Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться".

Глава держави підкреслив важливість швидкої реалізації досягнутих домовленостей. Частину питань обговорили з партнерами під час конференції у Мюнхені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує санкції проти російських осіб, які ставлять спорт на службу війні, - Зеленський

Прискорення постачання ППО

Окремо президент акцентував на необхідності зміцнення протиповітряної оборони. Питання постачання ракет для ППО залишається пріоритетним.

За словами Зеленського, всі відповідальні інституції мають пришвидшити взаємодію з партнерами. Це потрібно для оперативного посилення захисту неба.

Україна розраховує на конкретні рішення за підсумками зустрічей у Франції. Київ очікує практичних результатів уже найближчим часом.

Раніше Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовилися до 24 лютого отримати пакети енергетичної та військової допомоги Україні, - Зеленський. ВIДЕО