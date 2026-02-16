Зеленський оголосив про енергетичний "Рамштайн" у Франції
Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення цього тижня міжнародних зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" у Франції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його телеграм-каналі.
За словами глави держави, напередодні заходів він заслухав доповідь віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Під час наради визначили ключові потреби енергетичного сектору.
Президент уточнив, що на зустрічах будуть представлені країни "Групи семи". Також участь візьмуть партнери з Північної Європи та Балтії. Очікується присутність міністрів зі США, Канади та держав ЄС.
Підтримка енергетики на міжнародному рівні
Зеленський наголосив, що українська сторона підготувала конкретні запити. Міністр енергетики зосередиться саме на цих пакетах підтримки.
"Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться".
Глава держави підкреслив важливість швидкої реалізації досягнутих домовленостей. Частину питань обговорили з партнерами під час конференції у Мюнхені.
Прискорення постачання ППО
Окремо президент акцентував на необхідності зміцнення протиповітряної оборони. Питання постачання ракет для ППО залишається пріоритетним.
За словами Зеленського, всі відповідальні інституції мають пришвидшити взаємодію з партнерами. Це потрібно для оперативного посилення захисту неба.
Україна розраховує на конкретні рішення за підсумками зустрічей у Франції. Київ очікує практичних результатів уже найближчим часом.
- Раніше Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.
Протягом дня? Невже встигнуть стіну з дронів побудувати
А в Іспанії озабочений Париж.
А в Румунії потужний Копенгаген...
Дайте грошей 💰 бо нема з чого красти!!!
Коли буде антикорупційний Рамштайн?
Ніхто вже не пред'явить Лідору, що нічого геть не робить...