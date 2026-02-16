УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5584 відвідувача онлайн
Новини Рамштайн
1 098 14

Зеленський оголосив про енергетичний "Рамштайн" у Франції

Зеленський про енергетичний Рамштайн у Франції

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення цього тижня міжнародних зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" у Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами глави держави, напередодні заходів він заслухав доповідь віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Під час наради визначили ключові потреби енергетичного сектору.

Президент уточнив, що на зустрічах будуть представлені країни "Групи семи". Також участь візьмуть партнери з Північної Європи та Балтії. Очікується присутність міністрів зі США, Канади та держав ЄС.

Також читайте: Зеленський: Попереду холодні дні, реагуйте на повітряну тривогу

Підтримка енергетики на міжнародному рівні

Зеленський наголосив, що українська сторона підготувала конкретні запити. Міністр енергетики зосередиться саме на цих пакетах підтримки.

"Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться".

Глава держави підкреслив важливість швидкої реалізації досягнутих домовленостей. Частину питань обговорили з партнерами під час конференції у Мюнхені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує санкції проти російських осіб, які ставлять спорт на службу війні, - Зеленський

Прискорення постачання ППО

Окремо президент акцентував на необхідності зміцнення протиповітряної оборони. Питання постачання ракет для ППО залишається пріоритетним.

За словами Зеленського, всі відповідальні інституції мають пришвидшити взаємодію з партнерами. Це потрібно для оперативного посилення захисту неба.

Україна розраховує на конкретні рішення за підсумками зустрічей у Франції. Київ очікує практичних результатів уже найближчим часом.

  • Раніше Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовилися до 24 лютого отримати пакети енергетичної та військової допомоги Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (27836) Франція (3326) енергетика (3811) Шмигаль Денис (4936) Рамштайн (218)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Яка головна тема "енергетичного Рамштайну"?
Дайте грошей 💰 бо нема з чого красти!!!

Коли буде антикорупційний Рамштайн?
показати весь коментар
16.02.2026 19:22 Відповісти
+4
Потом об'явит - "энергетический Рамштайн требует от украинцев цену за киловатчас сто гривен,я ничего не могу поделать,ахметке нужно купить новые мощности для новых вилл и яхт".
показати весь коментар
16.02.2026 19:17 Відповісти
+4
схоже туди галущенко і їхав... на енергетичний, ***, рамштайн.... а наступний провести в хайфі, щоб і інші видатні енергетики епохи зеленського - цукерман з міндічем могли взяти участь
показати весь коментар
16.02.2026 19:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зешмигаль - нова коаліція охочих
показати весь коментар
16.02.2026 19:09 Відповісти
"...протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту"
Протягом дня? Невже встигнуть стіну з дронів побудувати
показати весь коментар
16.02.2026 19:12 Відповісти
А в Португалії охочий Брюссель.
А в Іспанії озабочений Париж.
А в Румунії потужний Копенгаген...
показати весь коментар
16.02.2026 19:15 Відповісти
Невже вовка 112 млн долларів дістав з офшорів мафії, Галущенком відмитих, та привезе віддати на енергетичний Рамштайн?
показати весь коментар
16.02.2026 19:15 Відповісти
Потом об'явит - "энергетический Рамштайн требует от украинцев цену за киловатчас сто гривен,я ничего не могу поделать,ахметке нужно купить новые мощности для новых вилл и яхт".
показати весь коментар
16.02.2026 19:17 Відповісти
схоже туди галущенко і їхав... на енергетичний, ***, рамштайн.... а наступний провести в хайфі, щоб і інші видатні енергетики епохи зеленського - цукерман з міндічем могли взяти участь
показати весь коментар
16.02.2026 19:20 Відповісти
все, що анонсував і анонсує "зе", брехня ,яка брехнею поганяє, і користі від тих анонсів Україні- нуль,,,
показати весь коментар
16.02.2026 19:20 Відповісти
Яка головна тема "енергетичного Рамштайну"?
Дайте грошей 💰 бо нема з чого красти!!!

Коли буде антикорупційний Рамштайн?
показати весь коментар
16.02.2026 19:22 Відповісти
Тоді, коли мєгачесним європейцям стане невигідним "хрипатий Рамштайн", а поки.....
показати весь коментар
16.02.2026 19:51 Відповісти
Маю передчуття що він з сн ще багато "рамштайнів" нам організує.
показати весь коментар
16.02.2026 20:00 Відповісти
Принаймі це Потужно....
Ніхто вже не пред'явить Лідору, що нічого геть не робить...
показати весь коментар
16.02.2026 20:04 Відповісти
Знову за плани перемоги потужні взявся тепер енергетичні
показати весь коментар
16.02.2026 20:05 Відповісти
Кому объявил?
показати весь коментар
16.02.2026 20:07 Відповісти
 
 