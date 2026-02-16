Зеленский объявил об энергетическом "Рамштайне" во Франции
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение на этой неделе международных встреч в формате энергетического "Рамштайна" во Франции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его телеграм-канале.
По словам главы государства, накануне мероприятий он заслушал доклад вице-премьер-министра, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Во время совещания определили ключевые потребности энергетического сектора.
Президент уточнил, что на встречах будут представлены страны "Группы семи". Также примут участие партнеры из Северной Европы и Балтии. Ожидается присутствие министров из США, Канады и государств ЕС.
Поддержка энергетики на международном уровне
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона подготовила конкретные запросы. Министр энергетики сосредоточится именно на этих пакетах поддержки.
"Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится".
Глава государства подчеркнул важность быстрой реализации достигнутых договоренностей. Часть вопросов обсудили с партнерами во время конференции в Мюнхене.
Ускорение поставок ПВО
Отдельно президент акцентировал внимание на необходимости укрепления противовоздушной обороны. Вопрос поставок ракет для ПВО остается приоритетным.
По словам Зеленского, все ответственные институты должны ускорить взаимодействие с партнерами. Это необходимо для оперативного усиления защиты неба.
Украина рассчитывает на конкретные решения по итогам встреч во Франции. Киев ожидает практических результатов уже в ближайшее время.
- Ранее Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара.
Протягом дня? Невже встигнуть стіну з дронів побудувати
А в Іспанії озабочений Париж.
А в Румунії потужний Копенгаген...
Дайте грошей 💰 бо нема з чого красти!!!
Коли буде антикорупційний Рамштайн?
Ніхто вже не пред'явить Лідору, що нічого геть не робить...