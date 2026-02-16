Зеленский объявил об энергетическом "Рамштайне" во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение на этой неделе международных встреч в формате энергетического "Рамштайна" во Франции.

По словам главы государства, накануне мероприятий он заслушал доклад вице-премьер-министра, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Во время совещания определили ключевые потребности энергетического сектора.

Президент уточнил, что на встречах будут представлены страны "Группы семи". Также примут участие партнеры из Северной Европы и Балтии. Ожидается присутствие министров из США, Канады и государств ЕС.

Поддержка энергетики на международном уровне

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона подготовила конкретные запросы. Министр энергетики сосредоточится именно на этих пакетах поддержки.

"Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится".

Глава государства подчеркнул важность быстрой реализации достигнутых договоренностей. Часть вопросов обсудили с партнерами во время конференции в Мюнхене.

Ускорение поставок ПВО

Отдельно президент акцентировал внимание на необходимости укрепления противовоздушной обороны. Вопрос поставок ракет для ПВО остается приоритетным.

По словам Зеленского, все ответственные институты должны ускорить взаимодействие с партнерами. Это необходимо для оперативного усиления защиты неба.

Украина рассчитывает на конкретные решения по итогам встреч во Франции. Киев ожидает практических результатов уже в ближайшее время.

Ранее Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара.

