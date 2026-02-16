РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8528 посетителей онлайн
Новости Рамштайн
710 13

Зеленский объявил об энергетическом "Рамштайне" во Франции

Зеленский об энергетическом Рамштайне во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение на этой неделе международных встреч в формате энергетического "Рамштайна" во Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его телеграм-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы государства, накануне мероприятий он заслушал доклад вице-премьер-министра, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Во время совещания определили ключевые потребности энергетического сектора.

Президент уточнил, что на встречах будут представлены страны "Группы семи". Также примут участие партнеры из Северной Европы и Балтии. Ожидается присутствие министров из США, Канады и государств ЕС.

Читайте также: Зеленский: Впереди холодные дни, реагируйте на воздушную тревогу

Поддержка энергетики на международном уровне

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона подготовила конкретные запросы. Министр энергетики сосредоточится именно на этих пакетах поддержки.

"Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится".

Глава государства подчеркнул важность быстрой реализации достигнутых договоренностей. Часть вопросов обсудили с партнерами во время конференции в Мюнхене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит санкции против российских лиц, которые ставят спорт на службу войне, - Зеленский

Ускорение поставок ПВО

Отдельно президент акцентировал внимание на необходимости укрепления противовоздушной обороны. Вопрос поставок ракет для ПВО остается приоритетным.

По словам Зеленского, все ответственные институты должны ускорить взаимодействие с партнерами. Это необходимо для оперативного усиления защиты неба.

Украина рассчитывает на конкретные решения по итогам встреч во Франции. Киев ожидает практических результатов уже в ближайшее время.

  • Ранее Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договорились до 24 февраля получить пакеты энергетической и военной помощи Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (5026) Франция (389) энергетика (1244) Шмыгаль Денис (941) Рамштайн (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Яка головна тема "енергетичного Рамштайну"?
Дайте грошей 💰 бо нема з чого красти!!!

Коли буде антикорупційний Рамштайн?
показать весь комментарий
16.02.2026 19:22 Ответить
+3
зешмигаль - нова коаліція охочих
показать весь комментарий
16.02.2026 19:09 Ответить
+3
А в Португалії охочий Брюссель.
А в Іспанії озабочений Париж.
А в Румунії потужний Копенгаген...
показать весь комментарий
16.02.2026 19:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зешмигаль - нова коаліція охочих
показать весь комментарий
16.02.2026 19:09 Ответить
"...протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту"
Протягом дня? Невже встигнуть стіну з дронів побудувати
показать весь комментарий
16.02.2026 19:12 Ответить
А в Португалії охочий Брюссель.
А в Іспанії озабочений Париж.
А в Румунії потужний Копенгаген...
показать весь комментарий
16.02.2026 19:15 Ответить
Невже вовка 112 млн долларів дістав з офшорів мафії, Галущенком відмитих, та привезе віддати на енергетичний Рамштайн?
показать весь комментарий
16.02.2026 19:15 Ответить
Потом об'явит - "энергетический Рамштайн требует от украинцев цену за киловатчас сто гривен,я ничего не могу поделать,ахметке нужно купить новые мощности для новых вилл и яхт".
показать весь комментарий
16.02.2026 19:17 Ответить
схоже туди галущенко і їхав... на енергетичний, ***, рамштайн.... а наступний провести в хайфі, щоб і інші видатні енергетики епохи зеленського - цукерман з міндічем могли взяти участь
показать весь комментарий
16.02.2026 19:20 Ответить
все, що анонсував і анонсує "зе", брехня ,яка брехнею поганяє, і користі від тих анонсів Україні- нуль,,,
показать весь комментарий
16.02.2026 19:20 Ответить
Яка головна тема "енергетичного Рамштайну"?
Дайте грошей 💰 бо нема з чого красти!!!

Коли буде антикорупційний Рамштайн?
показать весь комментарий
16.02.2026 19:22 Ответить
Тоді, коли мєгачесним європейцям стане невигідним "хрипатий Рамштайн", а поки.....
показать весь комментарий
16.02.2026 19:51 Ответить
Маю передчуття що він з сн ще багато "рамштайнів" нам організує.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:00 Ответить
Принаймі це Потужно....
Ніхто вже не пред'явить Лідору, що нічого геть не робить...
показать весь комментарий
16.02.2026 20:04 Ответить
Знову за плани перемоги потужні взявся тепер енергетичні
показать весь комментарий
16.02.2026 20:05 Ответить
Кому объявил?
показать весь комментарий
16.02.2026 20:07 Ответить
 
 