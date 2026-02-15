РУС
Новости Санкции против России
Украина готовит санкции против российских лиц, которые ставят спорт на службу войне, - Зеленский

Спорт на службе РФ: Зеленский анонсировал санкции

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против россиян, которые "работают на войну и ставят спорт на службу войне". 

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Документы уже подготовлены

"Мы готовим новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне. Документы уже подготовлены, этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что "когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже упоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости".

"Мы будем восстанавливать справедливость. Указ о санкциях – в ближайшее время", – добавил он.

Читайте также: Гераскевич: Меня могут дисквалифицировать из-за "шлема памяти" на Олимпиаде

История с дисквалификацией Гераскевича на Играх-2026

  • Ранее сообщалось, что Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
  • Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
  • Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Читайте также: Глава МОК пообещала содействовать, чтобы украинские спортивные объекты получили генераторы, - Гераскевич

Зеленский Владимир (23705) россия (98990) санкции (1133) спорт (2500)
він шо реально ідійот....? тіки шо по нам прилетіла баллістіка а воно про якийсь санкціі проти якихось піздюків розповідає.....
15.02.2026 20:59 Ответить
- Дай мені папір.
- Для чого?
- Книгу писати буду.
- Навіщо?
- Читати немає що.

https://images.cnscdn.com/f/9/5/3/f95323cf0cd71429020e45b9b1f0ec62/original.jpg g
15.02.2026 21:03 Ответить
Які санкції Вова?
Борщем їх нагодуєш?
Щоб в них печія була пару днів!
15.02.2026 21:12 Ответить
Сидит Василий Иванович в избе, тут Петька вбегает:
- Василий Иванович, белые идут! Василий Иванович говорит:
- Возьми, Петька, гранату, вон, в углу стоит. Петька схватил гранату и убежал. Через полчаса возвращается, радостный:
- Василий Иванович, отбили белых! Василий Иванович:
- Молодец Петька, положи гранату на место!
15.02.2026 21:18 Ответить
А не хочеш накласти санкції на Генерального прокурора, батько якого має російське громадянство?
А також на трьох його заступників з родинними зв'язками на росії. Чи ворогів, до яких можна дотягнутися не чіпаєш?
15.02.2026 21:21 Ответить
Це Бубка, вірно?
15.02.2026 21:27 Ответить
Бубка 100%
15.02.2026 21:48 Ответить
І гуцай з Борзовим?
15.02.2026 21:57 Ответить
такого дегенерата та придурковатого полупоца
ще не було на чолі держави
будь-якої!
15.02.2026 23:06 Ответить
 
 