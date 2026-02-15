Украина готовит санкции против российских лиц, которые ставят спорт на службу войне, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против россиян, которые "работают на войну и ставят спорт на службу войне".
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Документы уже подготовлены
"Мы готовим новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне. Документы уже подготовлены, этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что "когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже упоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости".
"Мы будем восстанавливать справедливость. Указ о санкциях – в ближайшее время", – добавил он.
История с дисквалификацией Гераскевича на Играх-2026
- Ранее сообщалось, что Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
- Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
- Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Для чого?
- Книгу писати буду.
- Навіщо?
- Читати немає що.
https://images.cnscdn.com/f/9/5/3/f95323cf0cd71429020e45b9b1f0ec62/original.jpg g
Борщем їх нагодуєш?
Щоб в них печія була пару днів!
- Василий Иванович, белые идут! Василий Иванович говорит:
- Возьми, Петька, гранату, вон, в углу стоит. Петька схватил гранату и убежал. Через полчаса возвращается, радостный:
- Василий Иванович, отбили белых! Василий Иванович:
- Молодец Петька, положи гранату на место!
А також на трьох його заступників з родинними зв'язками на росії. Чи ворогів, до яких можна дотягнутися не чіпаєш?
ще не було на чолі держави
будь-якої!