Украина готовит санкции против российских лиц, которые ставят спорт на службу войне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против россиян, которые "работают на войну и ставят спорт на службу войне".

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Документы уже подготовлены

"Мы готовим новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне. Документы уже подготовлены, этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что "когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже упоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости".

"Мы будем восстанавливать справедливость. Указ о санкциях – в ближайшее время", – добавил он.

История с дисквалификацией Гераскевича на Играх-2026

Ранее сообщалось, что Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

