МОК дисквалифицировал Гераскевича перед первым заездом. ВИДЕО

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что его дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно?

Спортсмен сам сообщил о дисквалификации.

Корреспондент Суспільного рассказал, что Гераскевич получил на руки решение IBSF по дисквалификации:

"Есть решение жюри соревнований по скелетону на Олимпийских играх по делу Владислава Гераскевича о нарушении олимпийских правил по выражению атлетами [позиции].

Что он будет одевать шлем, который по правилам МОК, нарушает статью 50: якобы нарушает политические призывы. Владислава Гераскевича сняли со стартлиста.

Объяснение МОК

В МОК официально подтвердили дисквалификацию.

Там объяснили, что решение было принято после отказа Гераскевичем придерживаться Руководящих принципов МОК по самовыражению спортсменов. Все из-за якобы не соответствующего правилам шлема.

В МОК рассказали, что украинский скелетонист утром встретился с президентом МОК Кирсти Ковентри, однако консенсуса достигнуто не было.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

+89
Підари МОКівські, членососи *****! 🤬
12.02.2026 10:19 Ответить
+72
Це все, що треба знати про ******** МОК.
12.02.2026 10:20 Ответить
+56
Україна зобовязана була бойкотувати ігри взагалі - бо це не відповідає суті олімпійських ігор коли йде війна.олімпійські ігри відбувались для завершення війни.
12.02.2026 10:21 Ответить
Підари МОКівські, членососи *****! 🤬
12.02.2026 10:19 Ответить
Потрібно було не їхати на ці ігри кідарів, зараз вся команда України має покинути ці ігрища. Ми чужі на цьому святі бабла та понтів
12.02.2026 10:35 Ответить
Як при Гітлере робили вигяд що гер хорошій так і зараз кращий друг вбивця Володимир
12.02.2026 14:40 Ответить
" МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом " Все за планом. Тільки не зрозуміло за чиїм...
12.02.2026 11:23 Ответить
президентка МОК з Зімбабве,вчора злізла з бананового дерева,хоча добре плаває
12.02.2026 12:35 Ответить
на кркодилах вчилась
12.02.2026 13:41 Ответить
Це все, що треба знати про ******** МОК.
12.02.2026 10:20 Ответить
Багато подробиць їх гнилизни МОКу невідомі людям, я навіть не знаю прізвища білої потвори з Африки, що успадкувала посаду голови МОК від орденоносця Х-уйла Баха, і не хочу знати, але вчинки красномовно свідчать, хто вони, МОК 1936 року виглядає здоровішим ніж нинішній, ті ще не знали, що накоїть Гітлер, ці чудово знають, що накоїв Х-уйло.
12.02.2026 10:45 Ответить
не виокремив комами уточнення, гнилизна - МОК
12.02.2026 10:46 Ответить
Чому слово "********" в повідомленні вище закрите зірочками. Цензор, у вас все добре?
12.02.2026 11:36 Ответить
"********" це нецензурне слово.
12.02.2026 11:50 Ответить
Угу..Бо потрібно писати правильно,а у Вас у слові "********" букви "а","с","н"-зайві.
12.02.2026 12:29 Ответить
Це точно
12.02.2026 12:56 Ответить
Друзі Пукіна...
12.02.2026 10:21 Ответить
вони йому не друзі, вони його проститутки
12.02.2026 10:31 Ответить
Україна зобовязана була бойкотувати ігри взагалі - бо це не відповідає суті олімпійських ігор коли йде війна.олімпійські ігри відбувались для завершення війни.
12.02.2026 10:21 Ответить
Зараз зручний момент для бойкоту і всесвітнього висвітлення ганьби МОК! (один чорт нам мало що світить у медальному заліку...)
12.02.2026 10:53 Ответить
На самом деле коллективный Запад - это процедура на первом месте. Как-раз нужно было ехать. Ситуация Гераскевича подтвердила это на 100%. Эффект Стрейзанд сработал в полной мере.

И где там у нас штаб-квартира МОК? В Лозанне? Вот и нужно по процедуре подать в швейцарский суд с требованием к МОК выплатить Украине несколько миллиардов компенсации. Во-первых за допуск участников от страны агрессора. Во-вторых за символику страны агрессора на играх. И в-третьих за не допуск Гераскевича. Это минимум. Бить МОК их же монетой.
12.02.2026 11:52 Ответить
МОК - збіговисько моральних покидьків!
12.02.2026 10:24 Ответить
12.02.2026 10:26 Ответить
А якої думки з цього приводу член МОК українець (?) пан Сергій Назарович Бубка?
12.02.2026 10:26 Ответить
Якщо хтось не знав,пан сергій назарович бубка-манкурт і прокацапська ГНИДА!!!
12.02.2026 10:32 Ответить
Та вищо?! Та не може бути! А якого ж тоді х..я він робить в тому грьобаному МОК? Україні пох хто її там представляє?
А-а-а... Про що я питаю? З 2019-го Україна одягла POHUY.
12.02.2026 10:38 Ответить
Зображення загиблих у несправедливій війні то є злочин, а кацапські "спортсмени" (через 1 військові) є "голубами миру"?
12.02.2026 10:27 Ответить
МОК-(МОСКОВСЬКИЙ ОБКОМ КУРВОТИ)
12.02.2026 10:28 Ответить
Можна у суд подати за дискримінацію. Навіть якщо це без толку. Нехай побігають. Гандони.
12.02.2026 10:30 Ответить
Пропоную дещо інше: МОК - мацковські олімпійські курви.
12.02.2026 10:53 Ответить
Очікувано. Цей світ згнив.
12.02.2026 10:28 Ответить
Тварюки,кацапські і прокацапські!!!Ненавиджу продажний світ!!!
12.02.2026 10:29 Ответить
Шо мок шо ООН шо фіфа шо червоний хрест це кончені прорашитські шлюхи
12.02.2026 10:30 Ответить
Всі ці "міжнародні організації" на кшалт оон, червоний хрест, моки шмоки... вже давно виглядають як жирнючі п'явки роздуті від крові до межі
12.02.2026 10:32 Ответить
Вчинок Гераскевича заслуговує на більшу повагу, ніж всі олімпійські чемпіони цієї олімпіади разом взяті!
12.02.2026 10:32 Ответить
Що пояснити?Що він порушив?
12.02.2026 10:35 Ответить
Тобі в Австрії вже пояснили?
12.02.2026 10:46 Ответить
Йому ще вдома пояснили що від людина, а не худоба безсловесна і безвольна
12.02.2026 10:54 Ответить
У хлопця є позиція. А у тебе вона є? Чи ти оце вдасне її озвучив?
12.02.2026 10:55 Ответить
Цим вчинком він в черговий раз привернув увагу світу до геноциду українців.
12.02.2026 10:58 Ответить
Перед Олимпиадой звучали призывы остановить боевые действия. Но пуйло естественно забил на эти призывы... И чиновники МОК наверное решили, что если не напоминать людям про войну, то ее как бы нет.... А то что баллистика и дроны почти каждую ночь бомбят мирные европейские города, то это как бы их не касается...
12.02.2026 10:34 Ответить
путлер вже давно купив цю європейську шоблу,а деяких,можливо,шантажує записами епштейна.
12.02.2026 10:35 Ответить
"ріал-політік, правіла", Мошенок, вам здається комфортно жити у світі, де встановлюють правила Х-уйло, Трампон та МОК, що гірший від МОКу 1936 року
12.02.2026 11:02 Ответить
За флойдом на коліна всі вставали. За наркобаригою, який до спорту не мав ніякого відношення.
12.02.2026 11:05 Ответить
МОК десятки років жирував на російські гроші, тепер відробляє
12.02.2026 10:49 Ответить
Українські спортсмени повинні повернутися додому негайно. Ці фашистські ігрища нам ні до чого
12.02.2026 10:51 Ответить
ой не треба провокацій ...спортсмени хай працюють на імідж України , а МОК зробив собі погану рекламу диктаторів ...
12.02.2026 10:56 Ответить
Демарш, якби вся українська збірна знялася б зі змаганнь у протест і був би гучним скандалом на користь іміджу України.
показать весь комментарий
Йти в суди і р0зй0бувати.
Нехай п!дари з сМОК доведуть що фото загиблих це політика.
Вимагати дискваліфікації і відсторонення тих хто прийняв рішення.
12.02.2026 10:53 Ответить
Дискваліфікація за порушення правил, цікаво яких?
Цей НОК можна по судах затягати і відсудити всі ті криваві гроші які вони взяли в кацапів.
12.02.2026 10:54 Ответить
а ще Кубертен ні в чому не звинувачував нацизм і Гітлера, "верной дорогой идете, товарищ".
12.02.2026 11:05 Ответить
хм .. а там в гру КАКАЯ РАЗНІЦА не грають в якому шоломі ?
12.02.2026 11:01 Ответить
Не певен, що нам взагалі слід було заявлятись на ці ігри, бо ми у реальному (хоча й не оголошеному) стані війни. До речі, це підстава, щоб і запоребрик не брав участі.
12.02.2026 11:05 Ответить
Таке відношення до наших спортсменів свідчить про те, що війна - це буденне явище для міжнародної спільноти. Їм байдуже все , що стосується нашої країни, яку поступово знищує сусідній рашизм. Ми не захищені нічим, тому що міжнародне право та права людини у цьому світі відмінили ***** та трамп.
12.02.2026 11:13 Ответить
Продажні обісрані *****?! Що МОК що ФІФА! Коли ваші ****** рішення сприяли розвитку спорту та миру? Коли ви надали право на проведення ОІ 1936-го року Німеччині, а ЧС з футболу 1934-го року у Італії - це лише надало ваги і величі іхнім керманичам, і вони окрилені розпочали Другу Світову війну. Коли ви надали право на проведення зимових ОІ росії у 2014-му - це спонукало путіна захопити Крим, а після ЧС-2018 у москві і права на проведення матчів ЧЄ-2020 у пітері - він розпочав широкомасштабне вторгнення. Ви ****** лицеміри і продажні курви! ВИ розв'язуєте війни під красиві гасла про мир та об'єднання у спорті! І караєте невинних і постраждалих! Підараси!
12.02.2026 11:14 Ответить
Не треба бути Вангою, шоб здогадатися шо так буде. А тепер треба жорстку юридичну відповідь у вигляді позовів. Як до організації, так і до тих, хто приймав ці рішення.
12.02.2026 11:21 Ответить
шансів мало
13.02.2026 02:18 Ответить
Гарно висловлює всої думки, видно що людина гармонійно розвинута, це головне.
12.02.2026 11:23 Ответить
свої
12.02.2026 11:25 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/sport/1144022.html НОК України про дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді: Коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять - це вже перемога
Національний олімпійський комітет України виступив на підтримку українського скелетоніста та прапороносця національної збірної команди України на XXV зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026 Владислава Гераскевича, якого Міжнародний олімпійський комітет https://interfax.com.ua/news/sport/1144018.html (МОК) дискваліфікував у четвер вранці перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через принципову незгоду з забороною на використання шолома з портретами загиблих під час війни українських спортсменів.
"Він мав вийти на старт у "шоломі пам'яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв. Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам - з ним була є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять - це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", - йдеться в https://www.facebook.com/olympicua/posts/************************************************************************ повідомленні, опублікованому на сторінці НОК у Facebook у четвер.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада прийняла постанову, якою розцінила заборону МОК Гераскевичу виступати у шоломі з портретами загиблих спортсменів як прояв підтримки РФ. "Верховна Рада повною мірою підтримує дії Владислава Гераскевича, які є проявом поваги до пам'яті не лише українських спортсменів, а й усіх громадян України, які стали жертвами кривавої незаконної, неспровокованої і невиправданої збройної агресії російської федерації проти України, та вважає, що рішення МОК є несправедливим і фактично є свідченням підтримки агресора" - йдеться у постанові.
У документі також зазначається, що на початок 2026 року кількість загиблих українських спортсменів і тренерів перевищила 650 осіб.
12.02.2026 11:33 Ответить
А как ******** из мок отреагировали на шлем норвежца украшений кацапским аквафрешем? Кто то задал им этот вопрос, или наше руководство всегда язык в жопе держит?
12.02.2026 11:37 Ответить
Гераскевіч сказав про випадок з норвежцем!!
12.02.2026 12:01 Ответить
Всім, хто засуджує Гераскевича, повинні втямити (якщо зможуть) що паралельно з гарячою фазою касапо-української війни зараз йде не менш гаряча фаза інформаційної війни щодо збереження України в її міжнародно визнаних кордонах. Ці війни йдуть і в сфері спорту. Прикладів - безліч, деякі найгучніші публікувались на сайті Бутусова, піднімайте архіви, читайте.
В спорті цю війну можна якщо не завершити, то принаймі, вирішити через Спортивний арбітражний суд (САS). Гераскевич і НОК України цілком правильно виводять цю свою справу саме на цей суд.

Можна говорити ще більше про цю історію - але це сказане вище основоположне.
12.02.2026 11:51 Ответить
Проплачений МОК - мусить відповісти за що дискваліфікували
спортсмена Украіни , який бореться за правду !!
І тут немає жодного порушення закону ,про який говорить МОК!!
12.02.2026 12:00 Ответить
@ "Після шоломів Гераскевича та Коцар надійшла черга і шорт-трекіста Олега Гандея.
Він повідомив, що МОК заборонив йому використовувати його шолом на Олімпійських іграх 2026 :
«У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: «Там де героїзм, там немає остаточної поразки». Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово - ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда".
Це вже не смішно,це огидно!!! Там мабуть ціла "команда" шпигунів наглядає за Українцями і тількі за Українцями,бо повно "проплачених"...."
12.02.2026 12:04 Ответить
а зєЛІН дружок, риговська ГНИДО-Бубка теж голосував за дескваліфікацію?
12.02.2026 12:17 Ответить
Потрібно про цей ганебний і злочинний випадок говорити
на весь світ , так як виходить - ганьба ,
плюнули нам в обличчя , ми підтерлись і все?
Так і на війні з кацапами підітремося і приймемо поразку?
Ні , тільки разом повинні боротися з цією нечистю , яка нам жити
спокійно не дає!!
12.02.2026 12:18 Ответить
12.02.2026 12:26 Ответить
МОК-одноразові вироби💩
12.02.2026 12:49 Ответить
МОК повне Г......О
12.02.2026 13:36 Ответить
Представників країни агресора та вбивці можна допускати а тих хто вшановує пам'ять жертв агресії ні.... продажні мразоти.
12.02.2026 14:10 Ответить
Честь вище за спорт
12.02.2026 15:02 Ответить
Молодець!!!!
Честь і хвала йому !
Справжня слава Україні!!!
12.02.2026 20:59 Ответить
Ліворуч - український скелетоніст Владислав Гераскевич, який не зрадив свої принципи і не відмовився від "шолому пам'яті". Навіть ціною дискваліфікації. За що йому повага і підтримка українців.

Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.

Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.

Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?

Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.

НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.

До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".

А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.
12.02.2026 22:45 Ответить
 
 