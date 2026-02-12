МОК дисквалифицировал Гераскевича перед первым заездом. ВИДЕО
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что его дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно?
Спортсмен сам сообщил о дисквалификации.
Корреспондент Суспільного рассказал, что Гераскевич получил на руки решение IBSF по дисквалификации:
"Есть решение жюри соревнований по скелетону на Олимпийских играх по делу Владислава Гераскевича о нарушении олимпийских правил по выражению атлетами [позиции].
Что он будет одевать шлем, который по правилам МОК, нарушает статью 50: якобы нарушает политические призывы. Владислава Гераскевича сняли со стартлиста.
Объяснение МОК
В МОК официально подтвердили дисквалификацию.
Там объяснили, что решение было принято после отказа Гераскевичем придерживаться Руководящих принципов МОК по самовыражению спортсменов. Все из-за якобы не соответствующего правилам шлема.
В МОК рассказали, что украинский скелетонист утром встретился с президентом МОК Кирсти Ковентри, однако консенсуса достигнуто не было.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
И где там у нас штаб-квартира МОК? В Лозанне? Вот и нужно по процедуре подать в швейцарский суд с требованием к МОК выплатить Украине несколько миллиардов компенсации. Во-первых за допуск участников от страны агрессора. Во-вторых за символику страны агрессора на играх. И в-третьих за не допуск Гераскевича. Это минимум. Бить МОК их же монетой.
А-а-а... Про що я питаю? З 2019-го Україна одягла POHUY.
Нехай п!дари з сМОК доведуть що фото загиблих це політика.
Вимагати дискваліфікації і відсторонення тих хто прийняв рішення.
Цей НОК можна по судах затягати і відсудити всі ті криваві гроші які вони взяли в кацапів.
Національний олімпійський комітет України виступив на підтримку українського скелетоніста та прапороносця національної збірної команди України на XXV зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026 Владислава Гераскевича, якого Міжнародний олімпійський комітет https://interfax.com.ua/news/sport/1144018.html (МОК) дискваліфікував у четвер вранці перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через принципову незгоду з забороною на використання шолома з портретами загиблих під час війни українських спортсменів.
"Він мав вийти на старт у "шоломі пам'яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв. Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам - з ним була є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять - це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", - йдеться в https://www.facebook.com/olympicua/posts/************************************************************************ повідомленні, опублікованому на сторінці НОК у Facebook у четвер.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада прийняла постанову, якою розцінила заборону МОК Гераскевичу виступати у шоломі з портретами загиблих спортсменів як прояв підтримки РФ. "Верховна Рада повною мірою підтримує дії Владислава Гераскевича, які є проявом поваги до пам'яті не лише українських спортсменів, а й усіх громадян України, які стали жертвами кривавої незаконної, неспровокованої і невиправданої збройної агресії російської федерації проти України, та вважає, що рішення МОК є несправедливим і фактично є свідченням підтримки агресора" - йдеться у постанові.
У документі також зазначається, що на початок 2026 року кількість загиблих українських спортсменів і тренерів перевищила 650 осіб.
В спорті цю війну можна якщо не завершити, то принаймі, вирішити через Спортивний арбітражний суд (САS). Гераскевич і НОК України цілком правильно виводять цю свою справу саме на цей суд.
Можна говорити ще більше про цю історію - але це сказане вище основоположне.
спортсмена Украіни , який бореться за правду !!
І тут немає жодного порушення закону ,про який говорить МОК!!
Він повідомив, що МОК заборонив йому використовувати його шолом на Олімпійських іграх 2026 :
«У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: «Там де героїзм, там немає остаточної поразки». Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово - ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда".
Це вже не смішно,це огидно!!! Там мабуть ціла "команда" шпигунів наглядає за Українцями і тількі за Українцями,бо повно "проплачених"...."
на весь світ , так як виходить - ганьба ,
плюнули нам в обличчя , ми підтерлись і все?
Так і на війні з кацапами підітремося і приймемо поразку?
Ні , тільки разом повинні боротися з цією нечистю , яка нам жити
спокійно не дає!!
Честь і хвала йому !
Справжня слава Україні!!!
Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.
Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.
Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?
Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях
Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.
НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.
До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".
А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.