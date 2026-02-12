МОК дисквалифицировал Гераскевича перед первым заездом. ВИДЕО

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что его дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026.

Что известно?

Спортсмен сам сообщил о дисквалификации.

Корреспондент Суспільного рассказал, что Гераскевич получил на руки решение IBSF по дисквалификации:

"Есть решение жюри соревнований по скелетону на Олимпийских играх по делу Владислава Гераскевича о нарушении олимпийских правил по выражению атлетами [позиции].

Что он будет одевать шлем, который по правилам МОК, нарушает статью 50: якобы нарушает политические призывы. Владислава Гераскевича сняли со стартлиста.

Объяснение МОК

В МОК официально подтвердили дисквалификацию.

Там объяснили, что решение было принято после отказа Гераскевичем придерживаться Руководящих принципов МОК по самовыражению спортсменов. Все из-за якобы не соответствующего правилам шлема.

В МОК рассказали, что украинский скелетонист утром встретился с президентом МОК Кирсти Ковентри, однако консенсуса достигнуто не было.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

