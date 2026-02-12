МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що його дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо?

Спортсмен сам повідомив про дискваліфікацію: "Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність, я вважаю, що я не порушував жодних правил".

Кореспондент Суспільного розповів, що Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації:

"Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами [позиції].

Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики. Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту".

Пояснення МОК

У МОК офіційно підтвердили дискваліфікацію.

Там пояснили, що рішення ухвалили після відмови Гераскевичем дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Все через шолом, що нібито не відповідав правилам.

У МОК розповіли, що український скелетоніст вранці зустрівся із президенткою МОК Кірсті Ковентрі, проте консенсусу досягнуто не було.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

