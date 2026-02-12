Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що його дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026.

Що відомо?

Спортсмен сам повідомив про дискваліфікацію: "Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність, я вважаю, що я не порушував жодних правил".

Кореспондент Суспільного розповів, що Гераскевич отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації:

"Є рішення жюрі змагань зі скелетону на Олімпійських іграх у справі Владислава Гераскевича про порушення олімпійських правил щодо вираження атлетами [позиції].

Що він одягатиме шолом, який за правилами МОК, порушує статтю 50: нібито порушує якісь політичні заклики. Владислава Гераскевича зняли зі стартлисту".

Пояснення МОК

У МОК офіційно підтвердили дискваліфікацію.

Там пояснили, що рішення ухвалили після відмови Гераскевичем дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Все через шолом, що нібито не відповідав правилам.

У МОК розповіли, що український скелетоніст вранці зустрівся із президенткою МОК Кірсті Ковентрі, проте консенсусу досягнуто не було.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

дискваліфікація МОК Олімпіада Гераскевич Владислав
Підари МОКівські, членососи *****! 🤬
показати весь коментар
12.02.2026 10:19 Відповісти
Це все, що треба знати про ******** МОК.
показати весь коментар
12.02.2026 10:20 Відповісти
Україна зобовязана була бойкотувати ігри взагалі - бо це не відповідає суті олімпійських ігор коли йде війна.олімпійські ігри відбувались для завершення війни.
показати весь коментар
12.02.2026 10:21 Відповісти
Потрібно було не їхати на ці ігри кідарів, зараз вся команда України має покинути ці ігрища. Ми чужі на цьому святі бабла та понтів
Як при Гітлере робили вигяд що гер хорошій так і зараз кращий друг вбивця Володимир
" МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом " Все за планом. Тільки не зрозуміло за чиїм...
президентка МОК з Зімбабве,вчора злізла з бананового дерева,хоча добре плаває
на кркодилах вчилась
Це все, що треба знати про ******** МОК.
Багато подробиць їх гнилизни МОКу невідомі людям, я навіть не знаю прізвища білої потвори з Африки, що успадкувала посаду голови МОК від орденоносця Х-уйла Баха, і не хочу знати, але вчинки красномовно свідчать, хто вони, МОК 1936 року виглядає здоровішим ніж нинішній, ті ще не знали, що накоїть Гітлер, ці чудово знають, що накоїв Х-уйло.
не виокремив комами уточнення, гнилизна - МОК
Чому слово "********" в повідомленні вище закрите зірочками. Цензор, у вас все добре?
"********" це нецензурне слово.
Угу..Бо потрібно писати правильно,а у Вас у слові "********" букви "а","с","н"-зайві.
Це точно
Друзі Пукіна...
вони йому не друзі, вони його проститутки
Зараз зручний момент для бойкоту і всесвітнього висвітлення ганьби МОК! (один чорт нам мало що світить у медальному заліку...)
На самом деле коллективный Запад - это процедура на первом месте. Как-раз нужно было ехать. Ситуация Гераскевича подтвердила это на 100%. Эффект Стрейзанд сработал в полной мере.

И где там у нас штаб-квартира МОК? В Лозанне? Вот и нужно по процедуре подать в швейцарский суд с требованием к МОК выплатить Украине несколько миллиардов компенсации. Во-первых за допуск участников от страны агрессора. Во-вторых за символику страны агрессора на играх. И в-третьих за не допуск Гераскевича. Это минимум. Бить МОК их же монетой.
МОК - збіговисько моральних покидьків!
А якої думки з цього приводу член МОК українець (?) пан Сергій Назарович Бубка?
Якщо хтось не знав,пан сергій назарович бубка-манкурт і прокацапська ГНИДА!!!
Та вищо?! Та не може бути! А якого ж тоді х..я він робить в тому грьобаному МОК? Україні пох хто її там представляє?
А-а-а... Про що я питаю? З 2019-го Україна одягла POHUY.
Зображення загиблих у несправедливій війні то є злочин, а кацапські "спортсмени" (через 1 військові) є "голубами миру"?
МОК-(МОСКОВСЬКИЙ ОБКОМ КУРВОТИ)
Можна у суд подати за дискримінацію. Навіть якщо це без толку. Нехай побігають. Гандони.
Пропоную дещо інше: МОК - мацковські олімпійські курви.
Очікувано. Цей світ згнив.
Тварюки,кацапські і прокацапські!!!Ненавиджу продажний світ!!!
Шо мок шо ООН шо фіфа шо червоний хрест це кончені прорашитські шлюхи
Всі ці "міжнародні організації" на кшалт оон, червоний хрест, моки шмоки... вже давно виглядають як жирнючі п'явки роздуті від крові до межі
Вчинок Гераскевича заслуговує на більшу повагу, ніж всі олімпійські чемпіони цієї олімпіади разом взяті!
Що пояснити?Що він порушив?
Тобі в Австрії вже пояснили?
Йому ще вдома пояснили що від людина, а не худоба безсловесна і безвольна
У хлопця є позиція. А у тебе вона є? Чи ти оце вдасне її озвучив?
Цим вчинком він в черговий раз привернув увагу світу до геноциду українців.
Перед Олимпиадой звучали призывы остановить боевые действия. Но пуйло естественно забил на эти призывы... И чиновники МОК наверное решили, что если не напоминать людям про войну, то ее как бы нет.... А то что баллистика и дроны почти каждую ночь бомбят мирные европейские города, то это как бы их не касается...
путлер вже давно купив цю європейську шоблу,а деяких,можливо,шантажує записами епштейна.
"ріал-політік, правіла", Мошенок, вам здається комфортно жити у світі, де встановлюють правила Х-уйло, Трампон та МОК, що гірший від МОКу 1936 року
За флойдом на коліна всі вставали. За наркобаригою, який до спорту не мав ніякого відношення.
МОК десятки років жирував на російські гроші, тепер відробляє
Українські спортсмени повинні повернутися додому негайно. Ці фашистські ігрища нам ні до чого
ой не треба провокацій ...спортсмени хай працюють на імідж України , а МОК зробив собі погану рекламу диктаторів ...
Демарш, якби вся українська збірна знялася б зі змаганнь у протест і був би гучним скандалом на користь іміджу України.
Йти в суди і р0зй0бувати.
Нехай п!дари з сМОК доведуть що фото загиблих це політика.
Вимагати дискваліфікації і відсторонення тих хто прийняв рішення.
Дискваліфікація за порушення правил, цікаво яких?
Цей НОК можна по судах затягати і відсудити всі ті криваві гроші які вони взяли в кацапів.
а ще Кубертен ні в чому не звинувачував нацизм і Гітлера, "верной дорогой идете, товарищ".
хм .. а там в гру КАКАЯ РАЗНІЦА не грають в якому шоломі ?
Не певен, що нам взагалі слід було заявлятись на ці ігри, бо ми у реальному (хоча й не оголошеному) стані війни. До речі, це підстава, щоб і запоребрик не брав участі.
Таке відношення до наших спортсменів свідчить про те, що війна - це буденне явище для міжнародної спільноти. Їм байдуже все , що стосується нашої країни, яку поступово знищує сусідній рашизм. Ми не захищені нічим, тому що міжнародне право та права людини у цьому світі відмінили ***** та трамп.
Продажні обісрані *****?! Що МОК що ФІФА! Коли ваші ****** рішення сприяли розвитку спорту та миру? Коли ви надали право на проведення ОІ 1936-го року Німеччині, а ЧС з футболу 1934-го року у Італії - це лише надало ваги і величі іхнім керманичам, і вони окрилені розпочали Другу Світову війну. Коли ви надали право на проведення зимових ОІ росії у 2014-му - це спонукало путіна захопити Крим, а після ЧС-2018 у москві і права на проведення матчів ЧЄ-2020 у пітері - він розпочав широкомасштабне вторгнення. Ви ****** лицеміри і продажні курви! ВИ розв'язуєте війни під красиві гасла про мир та об'єднання у спорті! І караєте невинних і постраждалих! Підараси!
Не треба бути Вангою, шоб здогадатися шо так буде. А тепер треба жорстку юридичну відповідь у вигляді позовів. Як до організації, так і до тих, хто приймав ці рішення.
шансів мало
Гарно висловлює всої думки, видно що людина гармонійно розвинута, це головне.
свої
https://ua.interfax.com.ua/news/sport/1144022.html НОК України про дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді: Коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять - це вже перемога
Національний олімпійський комітет України виступив на підтримку українського скелетоніста та прапороносця національної збірної команди України на XXV зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026 Владислава Гераскевича, якого Міжнародний олімпійський комітет https://interfax.com.ua/news/sport/1144018.html (МОК) дискваліфікував у четвер вранці перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через принципову незгоду з забороною на використання шолома з портретами загиблих під час війни українських спортсменів.
"Він мав вийти на старт у "шоломі пам'яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв. Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам - з ним була є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять - це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", - йдеться в https://www.facebook.com/olympicua/posts/************************************************************************ повідомленні, опублікованому на сторінці НОК у Facebook у четвер.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада прийняла постанову, якою розцінила заборону МОК Гераскевичу виступати у шоломі з портретами загиблих спортсменів як прояв підтримки РФ. "Верховна Рада повною мірою підтримує дії Владислава Гераскевича, які є проявом поваги до пам'яті не лише українських спортсменів, а й усіх громадян України, які стали жертвами кривавої незаконної, неспровокованої і невиправданої збройної агресії російської федерації проти України, та вважає, що рішення МОК є несправедливим і фактично є свідченням підтримки агресора" - йдеться у постанові.
У документі також зазначається, що на початок 2026 року кількість загиблих українських спортсменів і тренерів перевищила 650 осіб.
А как ******** из мок отреагировали на шлем норвежца украшений кацапским аквафрешем? Кто то задал им этот вопрос, или наше руководство всегда язык в жопе держит?
Гераскевіч сказав про випадок з норвежцем!!
Всім, хто засуджує Гераскевича, повинні втямити (якщо зможуть) що паралельно з гарячою фазою касапо-української війни зараз йде не менш гаряча фаза інформаційної війни щодо збереження України в її міжнародно визнаних кордонах. Ці війни йдуть і в сфері спорту. Прикладів - безліч, деякі найгучніші публікувались на сайті Бутусова, піднімайте архіви, читайте.
В спорті цю війну можна якщо не завершити, то принаймі, вирішити через Спортивний арбітражний суд (САS). Гераскевич і НОК України цілком правильно виводять цю свою справу саме на цей суд.

Можна говорити ще більше про цю історію - але це сказане вище основоположне.
Проплачений МОК - мусить відповісти за що дискваліфікували
спортсмена Украіни , який бореться за правду !!
І тут немає жодного порушення закону ,про який говорить МОК!!
@ "Після шоломів Гераскевича та Коцар надійшла черга і шорт-трекіста Олега Гандея.
Він повідомив, що МОК заборонив йому використовувати його шолом на Олімпійських іграх 2026 :
«У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: «Там де героїзм, там немає остаточної поразки». Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово - ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда".
Це вже не смішно,це огидно!!! Там мабуть ціла "команда" шпигунів наглядає за Українцями і тількі за Українцями,бо повно "проплачених"...."
а зєЛІН дружок, риговська ГНИДО-Бубка теж голосував за дескваліфікацію?
Потрібно про цей ганебний і злочинний випадок говорити
на весь світ , так як виходить - ганьба ,
плюнули нам в обличчя , ми підтерлись і все?
Так і на війні з кацапами підітремося і приймемо поразку?
Ні , тільки разом повинні боротися з цією нечистю , яка нам жити
спокійно не дає!!
МОК-одноразові вироби💩
МОК повне Г......О
Представників країни агресора та вбивці можна допускати а тих хто вшановує пам'ять жертв агресії ні.... продажні мразоти.
Честь вище за спорт
Молодець!!!!
Честь і хвала йому !
Справжня слава Україні!!!
Ліворуч - український скелетоніст Владислав Гераскевич, який не зрадив свої принципи і не відмовився від "шолому пам'яті". Навіть ціною дискваліфікації. За що йому повага і підтримка українців.

Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.

Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.

Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?

Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.

НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.

До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".

А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.
