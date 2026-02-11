Новини Олімпіада-2026 Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
3 450 27

Гераскевич може показати "шолом пам’яті" після виступу, але не під час заїзду, - МОК

Україна закликала МОК не забороняти "Шолом пам’яті"

Міжнародний олімпійський комітет закликав українського скелетоніста Владислава Гераскевича не використовувати під час виступу "шолом пам’яті", але запропонував інші варіанти вшанування загиблих українських спортсменів, зокрема демонстрацію шолома після змагань.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на "Українську правду", свою заяву функціонер зробив під час пресконференції.

Вчинити, як фігурист російського походження

Він повідомив, що в організації не хочуть дискваліфіковувати українця та бажають, щоб той виступив на змаганнях. Вшанувати ж пам'ять своїх земляків Адамс запропонував в інший спосіб.

Функціонер навів приклад американського фігуриста російського походження Максима Наумова. Той після виступу в короткій програмі показав фото зі своїми батьками, які загинули в авіакатастрофі в січні 2025 року.

У МОК запропонували провести подібну акцію і Владиславу Гераскевичу. Він може продемонструвати "шолом пам'яті" у мікст-зоні після виступу, але не під час самого спуску.

"Ситуація минулого вечора підсилює наші слова – ми бачимо це як шлях. Фігурист відзмагався, а вже потім показав свої емоції. Це те, що ми будемо пропонувати атлету зробити – показати свій біль до та після змагань, як і фігурист зробив. Це дуже емоційні, дуже людські, емоційні вчинки.


Усі розуміють, коли людина втратила батьків у такий трагічний спосіб. Це підкреслює те, про що ми говоримо. Український атлет може зробити те саме. Він може показати свій шолом, він може розповідати про нього у мікст-зоні. Ми також зм'якшили правила та пропонуємо йому одягнути чорну пов'язку на руку, щоб вшанувати пам'ять друзів та колег", – сказав Адамс.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

Топ коментарі
МОК-шмат лайна.
11.02.2026 15:35 Відповісти
На час Олімпіади мали би призупинятись усі війни, чи не так?
То ви ***** продажні або не проводьте свої заході під час кривавих конфліктів або принаймні вшануйте їх жертв.
11.02.2026 15:38 Відповісти
При чому тут чиїсь батьки в авіакатастрофі до геноциду цілої нації?
МОК рівняє особисте і загальнодержавне , щоб ***** не засмучувати.
11.02.2026 15:48 Відповісти
Хмари над нашим спортсменом темнішають - до грози...
11.02.2026 15:33 Відповісти
а раптом ввійде в трійку? Або не ввійде, якщо дискваліфікують...
11.02.2026 16:18 Відповісти
****** русня
11.02.2026 16:54 Відповісти
Ні, треба дотискати цих ВСІХ міжнародних функціонерів на з/п газпуку, щоб вони не плутали війну та політику, щоб заборониди будь-яким касапам (як виключення - тим, які засудили війну, агресію ***** та касапську окупацію окремих територій України) взагалі брати участь в міжнародних змаганнях.

На Євробаченні касапів же забанили! Чому не банять в спорті?
11.02.2026 15:39 Відповісти
"Чому не банять в спорті?"
Тому що "О спорт, ти мір бабло!"
11.02.2026 16:26 Відповісти
То треба не впиратися, а поміняти шолом. Одягнути інший, з написом "ПТН-ПНХ".
11.02.2026 15:42 Відповісти
МОК у кацапів смок смок.
11.02.2026 15:45 Відповісти
Кремлівське ху@ло виклав не маленьку суму для того ,
щоби вони( МОК)
захищали інтереси агресора і вбивці , коли буде потрібно !!
Завтра Гераскевив вирішить , як поступити на змаганнях , попри
скандал , які йому влаштували проплачені виродки !!
11.02.2026 17:21 Відповісти
потрібно не звертиту увагу до закликив МОК, нехай йдуть у дупу
11.02.2026 15:48 Відповісти
Італійський сноубордист Ролан Фішналлер порушив правила участі на Олімпійських іграх 2026 року в Мілані, вийшовши на старт із зображенням прапора росії на екіпіровці.

45-річний спортсмен при цьому уникнув будь-яких санкцій з боку організаторів, які не побачили в цьому нічого поганого.

11.02.2026 15:50 Відповісти
МОК йди 🖕
11.02.2026 15:55 Відповісти
МОК - бездушні й безпринципні скоти, які толерують агресорам!
11.02.2026 15:57 Відповісти
Так я не знаю з якою метою ви тут згадуєте закон, якого не існує.
11.02.2026 17:06 Відповісти
В якому законі написано, шо це заборонено? УК РФ?
11.02.2026 17:20 Відповісти
Все одно - ми поважаємо, ми любимо своїх героїв, - хоч від Крут чи навіть Конотопа та до сьогодення... До наших олімпійців!
11.02.2026 15:58 Відповісти
Компроміс від МОК.
11.02.2026 16:59 Відповісти
МОК - корупційне збіговисько , яке потрібно ігнорувати ,
якщо навіть прийдеться покинути ці ігри !!
11.02.2026 17:16 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/22320 ВР України обʼєдналася сьогодні в нашій спільній, щирій підтримці українського спортсмена- олімпійця Владислава Гераскевича, який зробив для вшанування памʼяті українських героїв більше, ніж всі ці центри комунікацій і марафони разом взяті.
268 нардепів підтримали Звернення ВРУ до Міжнародного олімпійського комітету щодо підтримки нашого скелетоніста щодо використання символіки, що вшановує пам'ять жертв агресії РФ проти України. Більше 500 наших спортсменів загинули від рук окупанта. Їх імена має знати світ. Їх світлі і прекрасні обличчя мають бачити на Олімпіаді.
Росіяни мають знати, що обличчя закатованих і вбитих українців будуть їх переслідувати всюди і завжди. А світ має не ховати очі, а дивитися на наслідки своєї жахливої інфантильності….
11.02.2026 21:37 Відповісти
 
 