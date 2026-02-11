Гераскевич може показати "шолом пам’яті" після виступу, але не під час заїзду, - МОК
Міжнародний олімпійський комітет закликав українського скелетоніста Владислава Гераскевича не використовувати під час виступу "шолом пам’яті", але запропонував інші варіанти вшанування загиблих українських спортсменів, зокрема демонстрацію шолома після змагань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", свою заяву функціонер зробив під час пресконференції.
Вчинити, як фігурист російського походження
Він повідомив, що в організації не хочуть дискваліфіковувати українця та бажають, щоб той виступив на змаганнях. Вшанувати ж пам'ять своїх земляків Адамс запропонував в інший спосіб.
Функціонер навів приклад американського фігуриста російського походження Максима Наумова. Той після виступу в короткій програмі показав фото зі своїми батьками, які загинули в авіакатастрофі в січні 2025 року.
У МОК запропонували провести подібну акцію і Владиславу Гераскевичу. Він може продемонструвати "шолом пам'яті" у мікст-зоні після виступу, але не під час самого спуску.
"Ситуація минулого вечора підсилює наші слова – ми бачимо це як шлях. Фігурист відзмагався, а вже потім показав свої емоції. Це те, що ми будемо пропонувати атлету зробити – показати свій біль до та після змагань, як і фігурист зробив. Це дуже емоційні, дуже людські, емоційні вчинки.
Усі розуміють, коли людина втратила батьків у такий трагічний спосіб. Це підкреслює те, про що ми говоримо. Український атлет може зробити те саме. Він може показати свій шолом, він може розповідати про нього у мікст-зоні. Ми також зм'якшили правила та пропонуємо йому одягнути чорну пов'язку на руку, щоб вшанувати пам'ять друзів та колег", – сказав Адамс.
Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026
- Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
- Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
- Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
То ви ***** продажні або не проводьте свої заході під час кривавих конфліктів або принаймні вшануйте їх жертв.
На Євробаченні касапів же забанили! Чому не банять в спорті?
Тому що "О спорт, ти
мірбабло!"
МОК рівняє особисте і загальнодержавне , щоб ***** не засмучувати.
щоби вони( МОК)
захищали інтереси агресора і вбивці , коли буде потрібно !!
Завтра Гераскевив вирішить , як поступити на змаганнях , попри
скандал , які йому влаштували проплачені виродки !!
45-річний спортсмен при цьому уникнув будь-яких санкцій з боку організаторів, які не побачили в цьому нічого поганого.
якщо навіть прийдеться покинути ці ігри !!
268 нардепів підтримали Звернення ВРУ до Міжнародного олімпійського комітету щодо підтримки нашого скелетоніста щодо використання символіки, що вшановує пам'ять жертв агресії РФ проти України. Більше 500 наших спортсменів загинули від рук окупанта. Їх імена має знати світ. Їх світлі і прекрасні обличчя мають бачити на Олімпіаді.
Росіяни мають знати, що обличчя закатованих і вбитих українців будуть їх переслідувати всюди і завжди. А світ має не ховати очі, а дивитися на наслідки своєї жахливої інфантильності….